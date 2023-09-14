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Це виглядає агресивною помстою, - США про заборону на iPhone для китайських урядовців

США, Четвер 14 вересня 2023 07:20
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Це виглядає агресивною помстою, - США про заборону на iPhone для китайських урядовців Фото: Білий дім відреагував на заборону чиновникам Китаю користуватися iPhone (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Вашингтон заявив, що занепокоєний забороною посадовцям центрального уряду Китаю використовувати американські iPhone.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Білому домі заявили, що такий крок Китайської Народної Республіки вигладає агресивною та невідповідною помстою. Речник з питань національної безпеки Джон Кірбі закликав Пекін бути більш прозорими щодо обмежень щодо iPhone.

Зазначається, що такий крок Китаю може бути відповіддю за подібні дії Сполучених Штатів Америки проти технологій КНР. Конгрес США заборонив використання китайського TikTok на робочих пристроях ще в кінці грудня 2022 року. Пізніше аналогічні рішення прийняли і в країнах ЄС.

Китай заборонив урядовцям використовувати iPhone

Китайські урядовці вже місяцями дотримуються неписаного правила уникати використання iPhone. Варто зазначити, що компанія Apple отримує близько 19% доходу саме від Китаю, тож заборона може негативно вплинути на компанію.

Відносини США та Китаю

Відносини між двома країнами на початку 2022 року знаходились на найнижчому за десятиліття рівні. В червні держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав КНР та заявив, що це стане початком покращення зв'язків між Америкою та Китаєм.

Однак у США все ще ставляться до Пекіну з настороженістю. Президент Байден назвав Китай "бомбою уповільненої дії".

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