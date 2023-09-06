ua en ru
Чт, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Китай запретил чиновникам использовать iPhone, - WSJ

Китай, Среда 06 сентября 2023 23:24
UA EN RU
Китай запретил чиновникам использовать iPhone, - WSJ Фото: Китай запретил использовать iPhone(freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

В Китае чиновникам центрального правительства запретили использовать американские iPhone. Этот шаг может быть ответом за подобные шаги США против китайских технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, китайские чиновники уже месяцами придерживаются неписаного правила избегать iPhone. Это может быть местью за подобные шаги США против китайских технологий и соцсети TikTok.

В частности, под ограничения Вашингтона подпадают китайские Huawei и ZTE. В прошлом году администрация Байдена запретила одобрять новое телекоммуникационное оборудование от обеих компаний.

Запрет iPhone для китайских чиновников может негативно повлиять на Apple, ведь от Китая компания получает около 19% дохода.

Технологические отношения между странами

Популярное приложение для публикации и просмотра видео, произведенных в Китае, в последние месяцы начинают блокировать в правительствах стран глобального Запада.

Конгресс США запретил использование китайского TikTok на рабочих устройствах еще в конце декабря 2022 года. Позже аналогичные решения приняли и в странах ЕС.

В начале года американские законодатели собирали подписи, чтобы предоставить президенту США Джо Байдену полномочия запретить TikTok в США. Губернатор штата Монтана Грег Джианфорте даже подписал закон о запрещении работы TikTok.

Детальнее о том, почему TikTok блокируют и ждать ли такого сценария в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай
NEWS
Умеров стал новым министром обороны Украины
Умеров стал новым министром обороны Украины
DAILY
Умеров вместо Резникова. Как искали нового министра обороны и чего от него ждут
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Умеров вместо Резникова. Как искали нового министра обороны и чего от него ждут