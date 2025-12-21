"Это терроризм": Сибига отреагировал на похищение десятков гражданских на Сумщине

Андрей Сибига резко отреагировал на преступление, подчеркнув, что действия России имеют все признаки терроризма.

"Такие средневековые набеги в очередной раз доказывают - путинская Россия ничем не отличается от террористических группировок", - заявил Сибига.

Он подчеркнул, что Украина требует немедленного возвращения всех гражданских заложников, в частности пятидесяти жителей Грабовского, а также тысяч других украинцев, незаконно депортированных в РФ, включая детей.

"Это военное преступление уже расследуется в Украине и должно получить надлежащий международный ответ", - добавил министр.

В МИД призвали все государства и международные организации объединить усилия для освобождения невинных гражданских, которых Россия похитила с оккупированных и приграничных территорий.

Событие, по словам Сибиги, в очередной раз демонстрирует постоянную угрозу жизни рядом с государством-агрессором и подтверждает потребность Украины в реальном, длительном мире с надежными гарантиями безопасности.