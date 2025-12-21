RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Это терроризм": Сибига отреагировал на похищение десятков гражданских на Сумщине

Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Российские оккупационные войска похитили около 50 мирных жителей из приграничного украинского села Грабовское в Сумской области. Большинство из похищенных - пожилые женщины, которых силой вывезли из собственных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Андрей Сибига резко отреагировал на преступление, подчеркнув, что действия России имеют все признаки терроризма.

"Такие средневековые набеги в очередной раз доказывают - путинская Россия ничем не отличается от террористических группировок", - заявил Сибига.

Он подчеркнул, что Украина требует немедленного возвращения всех гражданских заложников, в частности пятидесяти жителей Грабовского, а также тысяч других украинцев, незаконно депортированных в РФ, включая детей.

"Это военное преступление уже расследуется в Украине и должно получить надлежащий международный ответ", - добавил министр.

В МИД призвали все государства и международные организации объединить усилия для освобождения невинных гражданских, которых Россия похитила с оккупированных и приграничных территорий.

Событие, по словам Сибиги, в очередной раз демонстрирует постоянную угрозу жизни рядом с государством-агрессором и подтверждает потребность Украины в реальном, длительном мире с надежными гарантиями безопасности.

 

Что известно о Грабовском

Напомним, что в субботу, 20 декабря, российские оккупанты принудительно вывезли около 50 жителей села Грабовское в Сумской области. Речь идет о людях, которые ранее отказались эвакуироваться на более безопасные территории Украины.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил эту информацию. По его словам, людей удерживали без доступа к связи и надлежащих условий.

О похищении также сообщил начальник управления коммуникаций Группы объединенных сил Виктор Трегубов. Он отметил, что подавляющее большинство среди задержанных составляли гражданские мужчины.

В Группе объединенных сил также проинформировали, что бои за населенный пункт продолжаются, а Вооруженные силы Украины пытаются вытеснить противника обратно на территорию РФ.

Событие рассматривается как очередное нарушение международного гуманитарного права со стороны российских оккупационных войск.

Российская ФедерацияСумская областьАндрей Сибига