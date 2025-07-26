"Це не сцена": Орбан знайшов безглуздий привід покритикувати Зеленського та Україну

Орбан опубликовал в соцсети отрывок из собственного интервью венгерским СМИ, где в очередной раз отверг идею членства Украины в Европейском Союзе - это, мол, якобы втянет Европу в войну с Россией. Вместо этого венгерский премьер предложил "прагматичное и гибкое сотрудничество".

"Эти времена требуют спокойного усмотрения, а не театральных угроз. Но сейчас это не то, что обсуждается. То, что продвигается, - это членство, и на самом деле звучат угрозы", - заявил он.

При этом Орбан не смог привести ни одного примера таких угроз, которые якобы "раздаются" то ли в его адрес, то ли в адрес Венгрии в целом. Он только заявил, что это, мол, "серьезные угрозы". Также друг российского диктатора Владимира Путина сделал выпад в адрес Зеленского, вспомнив его прошлое, как актера.

"Я стараюсь справиться с этим спокойно, со стратегической выдержкой. Здесь нет места вспыльчивым мыслям. Это не сцена, даже если президент Зеленский когда-то на ней выступал. Здесь нужны спокойствие и опыт", - заявил венгерский премьер.