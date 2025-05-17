"Это не сработало": Кислица о попытке россиян запугать украинскую сторону в Стамбуле
Российская делегация на переговорах в Стамбуле, вероятно, пыталась психологически давить на украинскую сторону. Но такая тактика лишь усилила решимость противостоять агрессору.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы.
Кислица предположил, что российская делегация во время встречи в Стамбуле хотела запугать его лично.
"На кого бы из нашей делегации не была направлена эта тактика "запугивания" - на меня, или, возможно, на других, или на всех нас - она не сработала. На самом деле она имела абсолютно противоположный эффект", - написал первый замглавы МИД.
Он подчеркнул, что такая тактика лишь укрепила решимость Украины остановить зло, которое хвастается тем, что убивает, и полно решимости продолжать убивать наших беззащитных граждан.
Кислица также опубликовал фото погибшего племянника Макса, которому было 23 года.
"Максу было 23 года, и он навсегда останется молодым в нашей памяти", - добавил он.
Заметим, что ранее первый замглавы МИД рассказывал, что племянник погиб летом 2022 года на фронте вблизи Северодонецка. И в тот день Кислица был слушать выступление российского постпреда в ООН Василия Небензи.
Отметим, вчера в прессе появилась такая цитата главы российской делегации Мединского: "Возможно, кто-то из тех, кто сидит за этим столом, потеряет больше своих близких. Россия готова воевать вечно".
Напомним также, что российская делегация во время переговоров в Стамбуле угрожала захватить еще две области Украины.
Подробнее о том, как проходили переговоры в Стамбуле, - в материале РБК-Украина.
Переговоры в Стамбуле
Вчера, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за последние 3,5 года переговоры украинской и российской делегаций.
Как стало известно позже, встреча украинской и российской делегаций длилась чуть больше часа. Они не добились существенного прогресса в контексте достижения мира.
Подробнее о неприемлемых угрозах от российской стороны можно узнать в материале РБК-Украина.