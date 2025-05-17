"Это не сработало": Кислица о попытке россиян запугать украинскую сторону в Стамбуле

Российская делегация на переговорах в Стамбуле, вероятно, пыталась психологически давить на украинскую сторону. Но такая тактика лишь усилила решимость противостоять агрессору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы.

Кислица предположил, что российская делегация во время встречи в Стамбуле хотела запугать его лично.

"На кого бы из нашей делегации не была направлена эта тактика "запугивания" - на меня, или, возможно, на других, или на всех нас - она не сработала. На самом деле она имела абсолютно противоположный эффект", - написал первый замглавы МИД.

Он подчеркнул, что такая тактика лишь укрепила решимость Украины остановить зло, которое хвастается тем, что убивает, и полно решимости продолжать убивать наших беззащитных граждан.

Кислица также опубликовал фото погибшего племянника Макса, которому было 23 года.

"Максу было 23 года, и он навсегда останется молодым в нашей памяти", - добавил он.