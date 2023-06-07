RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Это не спонтанный акт. Россия готовилась к этому очень долго, - Юсов о подрыве ГЭС

Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР МО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Взорвать Каховскую ГЭС не было спонтанным решением российских террористов. Враг долго готовился к теракту.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телеканала "FreeДом".

"Даже если мы посмотрим на хронологию реакций пропагандистов, "официальных лиц" рашистского режима относительно сегодняшних событий, - там видно: сначала ничего не происходит, потом - происходит, но частично, а потом - виновата Украина, но они оккупанты очень радуются, что острова, на которых якобы базировались наши защитники, затоплены", - рассказал Юсов.

По словам представителя ГУР, учитывая инженерные особенности Каховской ГЭС, никто кроме россиян не имел физической возможности и средств, чтобы осуществить такой масштабный подрыв.

"Украина информировала публично, а также и партнеров по другим каналам о том, что готовится минирование и возможен подрыв. Это не спонтанный акт, это теракт, который готовился (российскими оккупантами, - ред.) очень долго", - добавил спикер ГУР.

В то же время Юсов отметил, что Украина заранее готовилась к различным вариантам поведения врага, в том числе и к вероятности подрыва ГЭС.

Подрыв Каховской ГЭС

Минувшей ночью российские оккупанты произвели взрыв на Каховской гидроэлектростанции, что повлекло затопление ряда населенных пунктов в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

Некоторые города и села сообщили о проблемах с водоснабжением. Например, в Кривом Роге было введено ограничение на потребление воды, поскольку часть города получала воду из Каховского водохранилища. Жителям затопленных районов было запрещено ловить, продавать и потреблять рыбу из-за риска заболевания ботулизмом.

По словам заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, последствия подрыва ГЭС станут известны уже в ближайшие дни.

Все подробности взрыва Каховской ГЭС по состоянию на утро 7 июня можно прочесть в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская ФедерацияГУР