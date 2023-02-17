Это еще одна психологическая атака РФ, - Зеленский об угрозе массовых авиаударов

"Она атакует нас и использует любые варианты авиации, использует ракетные удары. Самое важное, что с точки зрения защиты мы наверняка на лучшем уровне чем когда-либо за все времена независимости. Здесь можно поблагодарить наших партнеров. вы видите процент, который мы сбиваем .Мы примерно понимаем, что иногда хуже - 50-60 процентов, иногда лучше - доходим до 80-85 процентов", - сказал Зеленский.

При этом он уверен, что если Россия все же начнет массовый обстрел - результат работы украинских ПВО будет таким же. Зеленский заявил, что Россия не выпустит больше ракет, чем когда в Украине был блекаут. Тогда по украинской территории оккупанты выпустили более 100 ракет и дронов.

"Бояться нет смысла. Ожидать от них цветов - желания, и тоже нет смысла, верить в то, что они говорят. Нет практики доверять им. Рассчитывать на себя и относиться к этим заявлениям, как к еще одной психологической атаке со стороны РФ. Верьте в наши силы, самый сложный этап в нашей жизни, я уверен, мы смогли пройти тогда, когда не так у нас было много партнеров", - подчеркнул он.

Зеленский призвал не верить пропагандистам, ведь сейчас Россия - уже не такое мощное государство, как было 24 февраля 2022 года.

"Сейчас нас больше, и мы точно сильнее. Я уверен, что и Россия тогда была намного сильнее, а сейчас она не так мощна и нет такого количества у них сил. Мне кажется, в этом и есть наше преимущество. Итак, не верьте пропагандистам , верьте в то, что на поле боя", - сказал он.