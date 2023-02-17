Це ще одна психологічна атака РФ, - Зеленський про загрозу масових авіаударів

Держава-агресор Росія масово розповсюджує інформацію про загрозу авіаударів по території України. Окупанти використовують цю інформацію для чергової психологічної атаки на українців.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Києві.
"Вона атакує нас і використовує будь-які варіанти авіації, використовує ракетні удари. Найважливіше, що з точки зору захисту ми напевне на найкращому рівні ніж будь-коли за всі часи незалежності. Тут можна подякувати нашим партнерам. ви бачите відсоток, який ми збиваємо. Ми приблизно розуміємо, що іноді гірше - 50-60 відсотків, іноді краще - доходимо до 80-85 відсотків", - сказав Зеленський.
При цьому він впевнений, що якщо Росія все ж почне масовий обстріл - результат роботи українських ППО буде такий самий. Зеленський заявив, що Росія не випустить більше ракет, ніж тоді, коли в Україні був блекаут. Тоді по українській території окупанти випустили понад 100 ракет та дронів.
"Боятися нема сенсу. Очкувати від них квітів - бажання, і також немає сенсу, вірити в те, що вони говорять. Немає практики довіряти їм. Розраховувати на себе і ставитися до цих заяв, як до ще одної психологічної атаки з боку РФ. Вірте в наші сили, найскладніший етап в нашому житті, я впевнений, ми змогли пройти тоді, коли не так багато у нас було партнерів", - підкреслив він.
Зеленський закликав не вірити пропагандистам, адже зараз Росія - вже не така потужна держава, як була 24 лютого 2022 року.
"Зараз нас більше, і ми точно сильніші. Я впевнений, що і Росія тоді була набагато сильніше, а зараз вона не така потужна і немає такої кількості у них сил. Мені здається, в цьому і є наша перевага. Тож, не вірте пропагандистам, вірте в те, що на полі бою", - сказав він.
Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія на річницю вторгнення завдасть ракетного удару. За його словами росіяни накопичують ракети, тому 24 лютого можливий запуск трьох хвиль.
Водночас секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ворог буде намагатися захопити Бахмут до 24 лютого.
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