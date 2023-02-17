Це ще одна психологічна атака РФ, - Зеленський про загрозу масових авіаударів

"Вона атакує нас і використовує будь-які варіанти авіації, використовує ракетні удари. Найважливіше, що з точки зору захисту ми напевне на найкращому рівні ніж будь-коли за всі часи незалежності. Тут можна подякувати нашим партнерам. ви бачите відсоток, який ми збиваємо. Ми приблизно розуміємо, що іноді гірше - 50-60 відсотків, іноді краще - доходимо до 80-85 відсотків", - сказав Зеленський.

При цьому він впевнений, що якщо Росія все ж почне масовий обстріл - результат роботи українських ППО буде такий самий. Зеленський заявив, що Росія не випустить більше ракет, ніж тоді, коли в Україні був блекаут. Тоді по українській території окупанти випустили понад 100 ракет та дронів.

"Боятися нема сенсу. Очкувати від них квітів - бажання, і також немає сенсу, вірити в те, що вони говорять. Немає практики довіряти їм. Розраховувати на себе і ставитися до цих заяв, як до ще одної психологічної атаки з боку РФ. Вірте в наші сили, найскладніший етап в нашому житті, я впевнений, ми змогли пройти тоді, коли не так багато у нас було партнерів", - підкреслив він.

Зеленський закликав не вірити пропагандистам, адже зараз Росія - вже не така потужна держава, як була 24 лютого 2022 року.

"Зараз нас більше, і ми точно сильніші. Я впевнений, що і Росія тоді була набагато сильніше, а зараз вона не така потужна і немає такої кількості у них сил. Мені здається, в цьому і є наша перевага. Тож, не вірте пропагандистам, вірте в те, що на полі бою", - сказав він.