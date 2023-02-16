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Подоляк рассказал, чего ожидать от России 24 февраля

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Киев, Четверг 16 февраля 2023 21:23
Подоляк рассказал, чего ожидать от России 24 февраля Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские войска пытаются накопить достаточный объем ракет, который используют для массированного трехволнового каскада. В частности, чтобы в годовщину вторжения в Украину показать, что у них еще есть "порох в пороховнице".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "24 каналу".

"Сегодня они попытаются использовать эти "болванки" (воздушные шары с отражателями, - ред.) для того, чтобы нагрузить нашу систему ПВО, потому что все же это деньги. Каждый пуск против ракеты - это конкретные деньги. И таким образом хоть каких-то результатов достичь", - заявил он.

Подоляк подчеркнул, что россияне будут продолжать пускать воздушные шары, но на годовщину вторжения ожидается ракетный обстрел.

"Они это будут делать, но на 24 февраля они попытаются накопить тот объем, который всегда используют для массированного 3-волнового каскада, и показать, что у них еще "порох в пороховницах", - заявил он.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россияне постараются взять под контроль Бахмут к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас на Бахмутском и Угледарском направлениях самая сложная и горячая ситуация, однако украинские защитники держатся и наносят максимальные потери врагу.

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