"Это не разменная монета": Зеленский заявил, что россияне не могут захватить Восток

По его словам, оккупанты не имеют успеха на поле боя, а "давление происходит через дроны, учения на территории Беларуси и тому подобное".

Зеленский предполагает, что вражеские войска попытаются сделать еще несколько наступательных действий.

"Если партнеры будут поддерживать, в наших ВСУ я уверен, я думаю, это скоро поймут и наши ближайшие стратегические партнеры, что успеха и возможности оккупировать восток у них нет, а значит это не может быть никакой разменной монетой", - заявил президент.