"Это делала только одна страна". Как Генштаб убеждал Раду отложить демобилизацию

Об этом говорится в материале РБК-Украина Как власть меняла закон о мобилизации и кого еще решил уволить Зеленский .

Так, буквально накануне запланированного голосования в Раде главком Александр Сырский и Кабмин попросили исключить важную норму - о демобилизации и ротации военных - и вынести ее позже в отдельный законопроект. Это норма, ожидаемая многими военными, которые уже третий год непрерывно несут службу на фронте.

В этот же вечер, 10 апреля, на заседание фракции "Слуги народа" пришли начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич и командующий Объединенными силами Юрий Содоль, чтобы донести депутатам важность принятия законопроекта и почему военное руководство просит пока отложить тему демобилизации.

"Один из них, выступая, сказал: "Единственная страна в истории, которая проводила демобилизацию во время войны - это была УНР"... И все мы помним ее дальнейшую судьбу… Для нас сейчас это будет прямым путем к капитуляции. И мало кто мог или решился бы поспорить с его аргументами. Многие еще на этапе разработки закона понимали, что сейчас демобилизацию провести проблематично, но тогда никто не захотел взять на себе ответственность, чтобы сразу не давать людям пустую надежду", - отметил РБК-Украина один из депутатов от "Слуги народа".

Представители Генштаба объясняли нардепам, что сейчас подразделения сильно недоукомплектованы. И что в условиях, когда Россия готовится к новому наступлению и планирует мобилизовать сотни тысяч солдат в этом году, мы просто не можем позволить себе демобилизацию, ведь армии придется высвободить одномоментно очень много военных, которых сейчас некем заменить.

Примерно такие же тезисы повторил генерал Содоль во время выступления перед всем парламентом 11 апреля. Вместе с ним в зале присутствовали главком Александр Сырский, генерал Баргилевич, министр обороны и еще 16 комбригов, специально приглашенных с фронта, чтобы "отрезать любые пути для отступления у депутатов", пояснил один из них.

Накануне нардепы до глубокой ночи отклоняли около 4200 поправок, которые не поддержал комитет - как того требовала процедура. И уже к 11:00 11 апреля парламент принял весь законопроект 283 голосами "за".