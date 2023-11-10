"Это не все пропало". Эксперт разъяснил заявление эстонской разведки об инициативе РФ на фронте

"Я не вижу на сегодняшний день такого чрезвычайного сценария, когда Россия в результате перехвата инициативы достигла чего-то. Мы можем сколько угодно констатировать перехват инициативы, но если посмотреть на факты и на карту, то каких-то значительных достижений нет. Это не все пропало. Катастрофы нет", - сказал эксперт.

Как объяснил Мусиенко, сегодня на фронте продолжаются активные боевые действия. Российские войска пытаются наступать и имеют незначительные тактические успехи, в то же время украинские силы уверенно держат оборону.

"На сегодняшний день мы можем говорить фактами, а фактом является то, что российским войскам не удалось существенно продвинуться, а украинские силы держат основные рубежи начиная с Купянского направления и дальше на Лиман и Бахмут, Марьинку держат, Авдеевку держат", - отметил он.

Кроме того, российские войска несколько истощаются на восточном направлении, утверждает эксперт. Об этом, по его словам, свидетельствует то, что некоторые новые прибывающие под Авдеевку российские подразделения укомплектованы на 100% живой силой, но их комплектация артиллерией и бронетехникой составляет не более 50%.

"Это значит, что украинские войска уничтожают большое количество бронетехники, поэтому враг полагается на живую силу и авиацию. И отчасти на артиллерию", - пояснил эксперт.

Мусиенко также добавил, что ситуация вокруг Авдеевки играет значительную роль для Украины. Поскольку там держится украинский контингент, это позволяет Силам обороны развивать действия на левобережье Херсонской области.

Заявление эстонской разведки

Сегодня эстонская ERR опубликовала отчет разведки Эстонии, в котором говорилось, что Россия перехватила инициативу на Донбассе и продолжает атаковать с повышенной интенсивностью.

"Это говорит о том, что цели РФ не изменились: оккупация обеих областей в пределах их административных границ остается приоритетной задачей", - отмечала эстонская разведка.

В то же время, эстонская разведка прогнозировала, что ухудшение погоды и приход сезона бездорожья повлияет на ход событий на фронте. В Эстонии прогнозируют, что украинские и российские войска будут пытаться усилить свои позиции перед зимой.

Потери России под Авдеевкой

Кроме того, сегодня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подвел итоги месяца российских штурмов города Авдеевка в Донбассе. По его словам, российские войска потеряли 10 тысяч солдат и много техники.

В своих попытках захватить Авдеевку российская армия потеряла более 100 танков и семь самолетов.