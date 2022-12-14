США и союзники ищут способ предоставить Украине решающее преимущество над Россией, - СМИ
Западные лидеры и США ищут способ, как предоставить украинскому сопротивлению решающее преимущество в борьбе с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Как отмечает издание, США и союзники обсуждают сейчас пути и способы, каким образом можно ускорить и повысить сопротивление Украины перед вторжением России, предоставив ей "решающее преимущество". В США ведутся переговоры о том, какое оборудование и какое оружие может помочь украинским войскам "предупредить" атаки российских войск. При этом официальные лица подчеркнули, отвечая на вопрос о ракетах большой дальности, что не было решения "изменить пакет военной и другой техники, которую мы передаем Украине".
"В Конгрессе и Администрации есть ряд американцев, заинтересованных в том, чтобы взглянуть на траекторию конфликта и определить, что именно нужно Украине, чтобы предоставить ей решающее преимущество, не переходя к наступлению на Россию", - отметил представитель власти.
Он добавил, что нет "красных линий" по поводу того, что можно поставлять в Украину, поскольку российские ракеты бомбят гражданскую инфраструктуру.
Сегодня РБК-Украина сообщало, что планы США передать системы ПВО Patriot Украине, вероятно, являются сигналом для России в ответ на возможные поставки иранских ракет.
Напомним, ранее СNN сообщало о том, что США завершают разработку планов по передаче Украине Patriot.
Позже в Белом доме заявили, что не могут подтвердить информацию о включении установок в ближайший пакет военной помощи Украине. Однако президент США Джо Байден заявил, что согласует передачу Украине систем ПВО Patriot только после того, как Пентагон ответит на ряд вопросов.
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