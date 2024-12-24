"Ощадбанк" изменил срок действия своих платежных карт: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банковского учреждения.

Актуальный срок действия карт "Ощадбанка"

В публичном акционерном обществе рассказали, что срок действия карт "Ощадбанка" продлен до 30 июня 2025 года:

в связи с военным положением

для удобства клиентов

Уточняется, что речь идет обо всех платежных картах, в том числе и для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Для карт, срок действия которых истек начиная с февраля 2022 года, продление происходит автоматически.

В "Ощадбанке" отметили, что в случае окончания срока действия, его карты продолжат полноценно работать:

ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети

с них можно снимать наличные в банкоматах и т.д.

"Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение "Ощадбанка" для ее получения в удобное для вас время", - добавил председатель правления банка Сергей Наумов.

Пост Наумова в Telegram (скриншот: t.me/sergii_naumov)