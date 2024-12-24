ua en ru
Вт, 24 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Ощадбанк" изменил срок действия своих платежных карт: что известно

Вторник 24 декабря 2024 11:16
UA EN RU
"Ощадбанк" изменил срок действия своих платежных карт: что известно "Ощадбанк" обновил срок действия карт (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Государственный сберегательный банк Украины - "Ощадбанк" - продлил срок действия своих платежных карт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банковского учреждения.

Актуальный срок действия карт "Ощадбанка"

В публичном акционерном обществе рассказали, что срок действия карт "Ощадбанка" продлен до 30 июня 2025 года:

  • в связи с военным положением
  • для удобства клиентов

Уточняется, что речь идет обо всех платежных картах, в том числе и для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Для карт, срок действия которых истек начиная с февраля 2022 года, продление происходит автоматически.

В "Ощадбанке" отметили, что в случае окончания срока действия, его карты продолжат полноценно работать:

  • ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети
  • с них можно снимать наличные в банкоматах и т.д.

"Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение "Ощадбанка" для ее получения в удобное для вас время", - добавил председатель правления банка Сергей Наумов.

&quot;Ощадбанк&quot; изменил срок действия своих платежных карт: что известно

Пост Наумова в Telegram (скриншот: t.me/sergii_naumov)

Напомним, ранее мы рассказывали, что "Ощадбанк" запустил новую услугу для предпринимателей и бизнесменов, которая меняет правила оплаты.

Читайте также, как купить доллары онлайн через "Ощадбанк".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ощадбанк картки Банки
NEWS
За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1630 солдат и 9 танков, - ВСУ
За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1630 солдат и 9 танков, - ВСУ
DAILY
Пять сценариев войны. Чего ждать на фронте в 2025 году и возможны ли переговоры с РФ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пять сценариев войны. Чего ждать на фронте в 2025 году и возможны ли переговоры с РФ