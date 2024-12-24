"Ощадбанк" изменил срок действия своих платежных карт: что известно
Государственный сберегательный банк Украины - "Ощадбанк" - продлил срок действия своих платежных карт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банковского учреждения.
Актуальный срок действия карт "Ощадбанка"
В публичном акционерном обществе рассказали, что срок действия карт "Ощадбанка" продлен до 30 июня 2025 года:
- в связи с военным положением
- для удобства клиентов
Уточняется, что речь идет обо всех платежных картах, в том числе и для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Для карт, срок действия которых истек начиная с февраля 2022 года, продление происходит автоматически.
В "Ощадбанке" отметили, что в случае окончания срока действия, его карты продолжат полноценно работать:
- ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети
- с них можно снимать наличные в банкоматах и т.д.
"Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение "Ощадбанка" для ее получения в удобное для вас время", - добавил председатель правления банка Сергей Наумов.
Пост Наумова в Telegram (скриншот: t.me/sergii_naumov)
Напомним, ранее мы рассказывали, что "Ощадбанк" запустил новую услугу для предпринимателей и бизнесменов, которая меняет правила оплаты.
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