Это политический трюк, - Белый дом об импичменте Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что республиканцы не предоставили никаких улик против Джо Байдена, поскольку они расследуют бизнес его сына Хантера. Расследование сосредоточено на том, получил ли президент выгоду от деловых соглашений своего сына.

"Это политический трюк. Это политическое преследование президента, а не правда", - заявила Жан-Пьер.

Она добавила, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти приказал провести это расследование в ответ на давление ультраправых законодателей-республиканцев.

Импичмент Байдену

Республиканец Кевин Маккарти анонсировал начало официального расследования по импичменту американского президента Джо Байдена.

Республиканцы в Палате представителей заявили, что сосредоточат свое расследование на предполагаемой преступной деятельности сына президента, Гантера Байдена, в рамках его зарубежных деловых операций.

Ранее Джо Байден заявлял, что его сын Хантер, подозреваемый в нарушениях при уплате налогов, не совершил незаконных действий.