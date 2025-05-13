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"Это пока секрет": в России избегают четкого ответа по переговорам в Стамбуле

Фото: Владимир Путин, диктатор России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) избегает ответа касаемо состава переговорщиков, которые прибудут 15 мая в Стамбул для диалога с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по международным делам Государственной думы России Леонида Слуцкого во время разговора с журналистами.

По словам Слуцкого, во время встречи в Стамбуле переговорщики "будут реализовывать предложенную Путиным (Владимир Путин, диктатор, - ред.) конструкцию". В частности он выразил надежду на то, что Киев "прислушается к позиции президента России".

Отвечая на вопрос о том, будет ли он входить в состав переговорщиков, Слуцкий ответил: "А это секрет".

Стоит пояснить, что Слуцкий входил в российскую делегацию во время переговоров с Украиной в марте 2022 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс", заявил, что Россия сейчас продолжает готовиться к переговорам в Стамбуле. Он добавил, что Кремль объявит имена тех, кто будет представлять страну-террориста во время встречи с Украиной только, если "Путин посчитает это нужным".

 

Возможные переговоры России и Украины возможны

В ночь на 11 мая президент России отклонил предложение об остановке боевых действий и выступил с инициативой возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, согласился на диалог с Россией. В то же время украинский лидер подчеркнул, что основой для диалога должно быть введение режима тишины, которую поддержали Киев, Вашингтон и "коалиция решительных".

Позже Турция заявила о готовности выступить посредником в переговорах.

Отдельно стоит добавить, что специальный представитель главы Белого дома Дональда Трампа Кит Келлог также подчеркивал, что переговоры могут начаться только при условии установления режима тишины.

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