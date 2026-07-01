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"Это плохой знак": "Флэш" обнаружил новую модификацию российского дрона "Молния"

15:43 01.07.2026 Ср
2 мин
Россияне снова модернизировали свои БПЛА
aimg Юлия Капитонова
Фото: российский дрон "Молния" становится все опаснее (росСМИ)

Недавно российский дрон "Молния" атаковал один из важных объектов на территории Украины. Однако главная проблема в том, что он был без антенны управления.

Об этом заявил советник министра обороны Украины и специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"Российский БПЛА "Молния" без антенны управления атаковал наш объект. У БПЛА была только камера и компьютер", - подтвердил "Флэш".

По его словам, все идет к тому, что для вражеских дронов навигация, поиск цели и атака станут полностью автономными.

Новая модификация российского дрона "Молния" (Фото: facebook.com/Serhii.Flash)

Советник министра добавил: это не первый подобный случай. В частности, ранее идентичные решения были обнаружены в российском дроне V2U.

"Флэш" ранее предупреждал, что россияне именно на базе этого БПЛА обучают нейронную сеть.

"Сегодня мы обнаружили такое решение на "Молнии". Это плохой знак", - предупредил Сергей Бескрестнов.

Новая модификация российского дрона "Молния" (Фото: facebook.com/Serhii.Flash)

На этом фоне он обратился ко всем украинцам и призвал обязательно сообщать о подобных находках ему или командирам.

"Это очень важно", - подытожил он.

Как сообщало РБК-Украина ранее, "Флэш" публично раскрыл самые опасные технологические вызовы для ВСУ на поле боя.

Кроме того, он отреагировал на отключение ретрансляторов в Беларуси и объяснил, что именно изменит это решение Лукашенко.

Также советник министра рассказывал о новых методах террора со стороны России. Как оказалось, враг пытается атаковать украинское побережье с помощью беспилотных катеров.

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