"Это плохой знак": "Флэш" обнаружил новую модификацию российского дрона "Молния"

Недавно российский дрон "Молния" атаковал один из важных объектов на территории Украины. Однако главная проблема в том, что он был без антенны управления.
Об этом заявил советник министра обороны Украины и специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.
"Российский БПЛА "Молния" без антенны управления атаковал наш объект. У БПЛА была только камера и компьютер", - подтвердил "Флэш".
По его словам, все идет к тому, что для вражеских дронов навигация, поиск цели и атака станут полностью автономными.
Новая модификация российского дрона "Молния" (Фото: facebook.com/Serhii.Flash)
Советник министра добавил: это не первый подобный случай. В частности, ранее идентичные решения были обнаружены в российском дроне V2U.
"Флэш" ранее предупреждал, что россияне именно на базе этого БПЛА обучают нейронную сеть.
"Сегодня мы обнаружили такое решение на "Молнии". Это плохой знак", - предупредил Сергей Бескрестнов.
Новая модификация российского дрона "Молния" (Фото: facebook.com/Serhii.Flash)
На этом фоне он обратился ко всем украинцам и призвал обязательно сообщать о подобных находках ему или командирам.
"Это очень важно", - подытожил он.
Как сообщало РБК-Украина ранее, "Флэш" публично раскрыл самые опасные технологические вызовы для ВСУ на поле боя.
Кроме того, он отреагировал на отключение ретрансляторов в Беларуси и объяснил, что именно изменит это решение Лукашенко.
Также советник министра рассказывал о новых методах террора со стороны России. Как оказалось, враг пытается атаковать украинское побережье с помощью беспилотных катеров.