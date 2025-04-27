Это не вопрос доверия. Рубио объяснил на чем будет строиться мирное соглашение Украины и РФ

"Ну, я не думаю, что мирные соглашения строятся на доверии. Я думаю, что мирные соглашения должны строиться на проверке, на фактах, на действиях, на реалиях. Итак, это не вопрос доверия. Это вопрос построения подобных вещей, верификации, гарантий безопасности, вещей, которые обсуждались в прошлом", - заявил Рубио.

Он добавил, что именно эти вещи сейчас обсуждаются.

"Но сейчас не время, если мы пытаемся сблизить две стороны, последнее, что вы хотите сделать, это дать одной из сторон повод отказаться от этих усилий. Мы просто пытаемся достичь мира", - добавил госсекретарь.

Он подчеркнул, что США пытаются закончить войну, которая стоила им и их союзникам много денег, а также много жизней.

"Мы просто хотим, чтобы это все прекратилось. И мы пытаемся понять, можем ли мы сыграть какую-то роль, чтобы это произошло", - пояснил Рубио.

Госсекретарь отметил, что каждый должен надеяться, что президент ША Дональд Трамп сможет положить конец этой войне, потому что на данный момент она действительно никому не выгодна.

"Это может не сработать. Мирные соглашения даются с трудом. Но мы стараемся, и я думаю, что президент заслуживает похвалы за то, что потратил столько времени, энергии и ресурсов, чтобы попытаться достичь мирного результата", - подытожил он.