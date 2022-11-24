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Арестович: россияне могут попытаться переиграть Лиманскую операцию

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Лиман, Четверг 24 ноября 2022 04:40
Арестович: россияне могут попытаться переиграть Лиманскую операцию Фото: советник Офиса президента Алексей Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Юлия Бойко

Российское командование может попытаться переиграть Лиманскую операцию в Донецкой области и накапливает для этого силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Можем осторожно сказать, что российское командование по некоторым признакам накапливает войска, которые должны переиграть Лиманскую операцию наоборот, попытаться ударить в том направлении и срезать постоянную угрозу с севера Луганской области", - отметил он.

По его словам, на этом направлении противник сконцентрировал от 4 до 6 батальонно-тактических групп, которые в ближайшие дни могут "сходить в контратаку".

Он также рассказал о ситуации под Бахмутом.

"По некоторым данным, около 2 000 убитых только лежит на поле боя в полосе обороны Бахмута. Промелькнула такая информация сегодня в частном Twitter, но все-таки. Это только те, что лежат. А если добавить тех, кто погибли так, что от них следа нет, сгорели в технике, то… бессмысленная попытка увеличить жертвы продолжается", - добавил Арестович.

Напомним, украинские войска деоккупировали Лиман в начале октября. Город был под контролем России несколько месяцев.

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Алексей Арестович Война России против Украины
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Арестович: россияне могут попытаться переиграть Лиманскую операцию
Арестович: россияне могут попытаться переиграть Лиманскую операцию
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