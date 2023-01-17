"Это все чепуха": Кулеба отреагировал на вбросы Кремля о мирных переговорах

"Это все чепуха, все, что они (россияне - ред.) говорят. Мы не купимся на это и, что важнее, мы рады видеть, что все больше стран тоже на это не покупаются", - заявил Кулеба.

Также министр прокомментировал недавнюю атаку на Днепр, акцентировав, что это не заставит украинцев сдаться.

"Нельзя просто поднять руки и сказать: все, мы сдаемся, потому что вы бьете по жилым домам, убивая родителей, мам, детей, распространяя террор. Если мы так сделаем, станет только хуже", - отметил Кулеба.

Также он ответил на вопрос журналиста о том, будет ли Украина просить Канаду предоставить танки Leopard 2.

"Мы, безусловно, ожидаем, что Канада присоединится к этой международной танковой коалиции для Украины", - подытожил Кулеба.

Напомним, недавно в российском МИДе захотели прямых переговоров с Украиной и без посредников.

К тому же, ранее российский диктатор Владимир Путин обвинил Украину в нежелании мирных переговоров по прекращению войны.

Напомним, сейчас Украина и Россия не проводят переговоры, кроме тех, которые касаются обменов пленными. Однако в Кремле часто заявляют о "диалоге", выдвигая свои условия.

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