Это мог быть и Samsung. Трамп объяснил, почему вводит пошлины на Apple

Напомним, что ранее сегодня Трамп заявил, что компания Apple должна производить свои iPhone в США, иначе на ее продукцию могут наложить пошлины в не менее 25%.

Влияние пошлин Трампа на компанию Apple

Напомним, что Трамп еще в прошлом месяце ввел масштабные пошлины на импорт. Тарифы были применены почти ко всем странам мира.

Досталось даже островам, где живут не люди, а пингвины. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

В общем объявленные пошлины колебались от 10% до 49% на импортные товары. РБК-Украина собрало в своем материале все, что известно о введенных пошлинах Трампа.

Стоит отметить, что самый большой налог США наложили на Китай. За несколько недель пошлины на китайские товары достигли 145%.

Учитывая те события, генеральный директор Apple Тим Кук сообщил инвесторам, что компания стремится как можно больше продукции для США производить не в Китае, а в Индии.

Отметим, что в начале этого месяца Кук рассказал, как введенные президентом США пошлины повлияли на бизнес компании и признался, сколько Apple теряет из-за пошлин.

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