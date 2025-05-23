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Цены на iPhone могут резко вырасти: Трамп угрожает пошлинами против Apple

США, Пятница 23 мая 2025 15:19
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Цены на iPhone могут резко вырасти: Трамп угрожает пошлинами против Apple Фото: цены на iPhone могут резко вырасти (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американский президент Дональд Трамп заявил, что компания Apple должна производить свои iPhone в США, иначе на ее продукцию могут наложить пошлины в минимум 25%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Трампа в Truth Social.

Трамп заявил, что уже давно говорил об этом с главным исполнительным директором Apple Тимом Куком.

"Я давно сообщил Тиму Куку из Apple, что ожидаю, что их iPhone, которые будут продаваться в Соединенных Штатах Америки, будут изготовлены и собраны в Соединенных Штатах, а не в Индии или где-то еще", - заявил президент.

Он сообщил, что если Apple не перенесет свои производства в США, то он применит пошлины к компании.

"Apple должна будет уплатить США пошлину в размере не менее 25%. Спасибо за внимание к этому вопросу!", - подытожил он.

Пошлины Трампа

Напомним, что еще в прошлом месяце президент Трамп объявил о введении масштабных пошлин на американский импорт. Тарифы были применены почти ко всем странам мира.

Досталось даже островам, где живут не люди, а пингвины, подробнее об этом в материале РБК-Украина.

Объявленные пошлины колебались от 10% до 49% на импортные товары.

РБК-Украина собрало в своем материале все, что известно о введенных пошлинах Трампа.

Стоит отметить, что самый большой налог США наложили на Китай. За несколько недель пошлины на китайские товары достигли 145%.

Уже тогда генеральный директор Apple сообщил инвесторам, что компания стремится как можно больше продукции для США производить не в Китае, а в Индии.

В начале этого месяца Кук даже рассказал, как введенные президентом США пошлины повлияли на бизнес компании и признался, сколько Apple теряет из-за пошлин.

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