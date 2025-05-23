Цены на iPhone могут резко вырасти: Трамп угрожает пошлинами против Apple

Американский президент Дональд Трамп заявил, что компания Apple должна производить свои iPhone в США, иначе на ее продукцию могут наложить пошлины в минимум 25%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Трампа в Truth Social.

Трамп заявил, что уже давно говорил об этом с главным исполнительным директором Apple Тимом Куком.

"Я давно сообщил Тиму Куку из Apple, что ожидаю, что их iPhone, которые будут продаваться в Соединенных Штатах Америки, будут изготовлены и собраны в Соединенных Штатах, а не в Индии или где-то еще", - заявил президент.

Он сообщил, что если Apple не перенесет свои производства в США, то он применит пошлины к компании.

"Apple должна будет уплатить США пошлину в размере не менее 25%. Спасибо за внимание к этому вопросу!", - подытожил он.