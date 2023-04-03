Об этом должна думать Россия: Зеленский отреагировал на убийство военкора Татарского

"Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране", - сказал он.

Отметим, что Зеленский приехал с рабочим визитом в село Ягодное в Черниговской области, жителей которого россияне держали в подвале во время оккупации.

Напомним, вчера в Санкт-Петербурге в результате взрыва в кафе погиб Татарский.

Сегодня в РФ сообщили о задержании подозреваемой в убийстве военкора Дарьи Треповой.

При этом в России уже успели обвинить украинские спецслужбы и сторонников Навального в убийстве Татарского.

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