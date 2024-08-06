Это должно быть тенденцией. Зеленский заявил, что за июль Украина использовала больше дронов, чем РФ

В течение прошлого месяца Украина использовала больше беспилотников чем Российская Федерация. Это должно стать устойчивой тенденцией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"За июль наши воины применили больше дронов, чем оккупант. Это должно быть устойчивой тенденцией на фронте - по всем видам дронов, которые есть у наших подразделений", - пояснил президент.
Он отметил, что такая тенденция должна распространяться на все оружие. От FPV украинских дальнобойных дронов. Которые, по словам Зеленского, уже влияют на войну стратегически.
Напомним, что по данным Forbes, Украина в июле запустила больше ударных дронов, чем Российская Федерация.
За прошлый месяц Россия запустила по территории Украины 426 беспилотников типа "Шахед", а Украине использовала более 500.
Отметим, что даже в эту ночь россияне жаловались на атаку беспилотников. В Курской области в ночь на 6 августа прозвучали сильные взрывы сразу в нескольких городах.
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