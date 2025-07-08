Это лишь пауза: в Белом доме дали объяснение приостановке военной помощи Украине

США приостановили поставки части помощи Украине в рамках стандартной процедуры пересмотра Пентагоном военной поддержки других стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.
Журналисты спросили у нее, почему Вашингтон принял такое решение именно тогда, когда Россия проводит массированные атаки на мирные города Украины.
"Это не является решением президента и не является решение Пентагона без его (Трампа, -Ред.) одобрения. Ничего из этого не соответствует действительности. Это стандартная процедура пересмотра Пентагоном всех видов оружия, помощи и поддержки, которую США предоставляют всем странам и регионам мира, не только Украине", - подчеркнула она.
Левитт пояснила, что министр обороны США Пит Хэгсет постановил пересмотреть количество вооружений, когда вступил в должность. Это делалось для того, чтобы можно было убедиться, что помощь другим государствам соответствует интересам Вашингтона.
Представительница Белого дома подчеркнула, что приостановка в предоставлении помощи является лишь "временной паузой".
"Это пауза для проверки, чтобы удостовериться, что все, что Пентагон поставляет, служит интересам наших военных",- подчеркнула она.
Напомним, 1 июля в ряде СМИ появилась информация, что США частично прекратили поставки военной помощи Украине. В Белом доме пояснили, что это необходимо для национальных интересов Соединенных Штатов.
Те не менее, спустя пару дней президент США Дональд Трамп объявил, что его страна продолжают поставлять оружие Украине.
Также поступила информация о том, что прекращение поставок оружия Украине является самовольной инициативой министра обороны США Пита Хегсета.
В то же время, в американском Госдепе сообщили, что о приостановке помощи Киев получил предупреждение от Вашингтона заблаговременно.
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