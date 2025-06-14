ua en ru
Сб, 14 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Как заставить розы цвести в течение всего лета: очень простой трюк

Суббота 14 июня 2025 10:30
UA EN RU
Как заставить розы цвести в течение всего лета: очень простой трюк Как сделать, чтобы розы цвели все лето (фото: Pexels)
Автор: Феликс Коркин

Многие садоводы считают, что розы цветут лишь один раз за сезон и после этого постепенно завянут. На самом деле есть способ сделать, чтобы они радовали глаз яркими цветами практически до начала осени.

РБК-Украина со ссылкой на издание Express рассказывает, как помочь вашим розам пережить вторую вспышку цветения.

Как заставить розы долго цвести

Главный секрет продления цветения роз - это вторая подкормка, которую нужно сделать в середине лета, сразу после первой вспышки цветов. Именно этот простой, но часто забытый шаг помогает растению восстановиться и выбросить новые соцветия.

Без дополнительных питательных веществ розы могут устать и постепенно прекратить цвести. Многие сорта считаются "повторно цветущими", но им все равно нужна поддержка садовода.

Лучше всего использовать специальные удобрения для роз, которые способствуют появлению цветов, а не просто росту листьев.

Подкормки лучше сочетать с регулярной обрезкой и удалением отцветших бутонов - это создает идеальные условия для новых цветов. Таким образом, розы получают все необходимое для долгого и красивого цветения.

Как заставить розы цвести в течение всего лета: очень простой трюкБлагодаря повторной подкормке можно стимулировать розы продлить цветение (фото: Freepik)

Почему важно не пропускать этот простой шаг

Очень часто садоводы забывают или откладывают вторую подкормку, считая, что розы уже сделали свое дело и могут отдохнуть. Однако без этой поддержки растения быстро истощаются, и количество цветов резко уменьшается.

Даже самые стойкие сорта начинают выглядеть менее ухоженными и теряют свой декоративный вид. Помните, что розы - это живые организмы, которым нужны питательные вещества не только в начале сезона, но и в его разгаре.

Выполнить эту простую процедуру совсем несложно: достаточно приобрести качественное удобрение и следовать инструкциям на упаковке. Так вы не только продлите сезон цветения, но и значительноулучшите общее состояние растений.

В результате ваш сад будет выглядеть ухоженным, ярким и привлекательным до поздней осени.

Вас может заинтересовать

  • Какие 5 идей помогут создать из обычной клумбы неповторимый цветник
  • Какие есть 6 способов сделать из крошечного сада место мечты благодаря иллюзии пространства
  • Какие 8 ошибок совершают почти все начинающие при выращивании цветов
Читайте РБК-Украина в Google News
Сад и огород Советы Цветок
Новости
Экономика, оружие и Трамп. Как конфликт Израиля и Ирана может ударить по Украине
Экономика, оружие и Трамп. Как конфликт Израиля и Ирана может ударить по Украине
Аналитика
Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова