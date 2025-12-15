"Это не конечная цель Путина": Каллас предостерегла от сдачи Донбасса России

Если россияне получат Донбасс в рамках мирного соглашения, то тогда они точно продолжат захватывать всю Украину.
Как сообщает РБК-Украина, об этом высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила перед заседанием министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
"Донбасс - это не конечная цель Путина. Если они получат Донбасс, то крепость рухнет, и тогда они точно продолжат захватывать всю Украину. Если Украина уйдет (с Донбасса - ред.), то другие регионы также окажутся в опасности. Мы знаем это из истории, и мы должны усваивать ее уроки. Для устойчивого мира не должно быть никакого умиротворения агрессора", - подчеркнула Каллас.
Комментируя потенциальные гарантии безопасности для Украины, она заявила, что "это не могут быть бумаги или обещания".
"Это должны быть реальные войска и возможности, чтобы Украина могла защитить себя. Как я уже говорила, за последние сто лет Россия напала как минимум на 19 стран, на некоторые даже по три-четыре раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию, поэтому РФ не нужны никакие гарантии безопасности. Гарантии безопасности нужны всем остальным", - отметила Каллас.
Главный дипломат ЕС назвала эту неделю "очень важной" в решении вопроса о финансировании Украины, и подчеркнула, что "на столе есть несколько вариантов".
"Наиболее надежным вариантом является репарационный заем, и именно над этим мы работаем. Мы еще не достигли цели, и это становится все сложнее, но мы работаем. У нас еще есть несколько дней", - подчеркнула Каллас.
Напомним, ранее французская газета Le Monde сообщила, что Украина якобы дала согласие на условия создания "демилитаризованной зоны" при условии взаимного отвода войск. По данным издания, эту потенциальную уступку со стороны Киева также якобы поддержали европейские лидеры как одну из основ возможного мирного урегулирования.
В то же время в Офисе президента Украины эту информацию опровергли.
Там отметили, что советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии французским журналистам не говорил о согласии Украины на такие условия. Речь шла лишь о том, что в теории могут рассматриваться различные модели безопасности, однако все зависит от конкретных параметров, механизмов контроля и наличия четких юридических гарантий.
Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что ознакомился со всеми предложениями американской стороны, а фактически - и с российским видением территории Донецкой области.
По его словам, предложенные подходы не соответствуют национальным интересам Украины, однако диалог необходимо продолжать для поиска приемлемых решений.
Президент также уточнил, что обсуждаются различные варианты отвода войск, в частности симметричное удаление на 5 или 10 километров с обеих сторон, а также введение международного мониторинга, как это практикуется в других конфликтах.
Зеленский также отметил, что справедливым и реалистичным вариантом прекращения огня в Украине может быть принцип "стоим там, где стоим". Речь о том, что стороны остаются на нынешних позициях, а все вопросы решаются дипломатическим путем.