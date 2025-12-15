"Это не конечная цель Путина": Каллас предостерегла от сдачи Донбасса России

"Донбасс - это не конечная цель Путина. Если они получат Донбасс, то крепость рухнет, и тогда они точно продолжат захватывать всю Украину. Если Украина уйдет (с Донбасса - ред.), то другие регионы также окажутся в опасности. Мы знаем это из истории, и мы должны усваивать ее уроки. Для устойчивого мира не должно быть никакого умиротворения агрессора", - подчеркнула Каллас.

Комментируя потенциальные гарантии безопасности для Украины, она заявила, что "это не могут быть бумаги или обещания".

"Это должны быть реальные войска и возможности, чтобы Украина могла защитить себя. Как я уже говорила, за последние сто лет Россия напала как минимум на 19 стран, на некоторые даже по три-четыре раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию, поэтому РФ не нужны никакие гарантии безопасности. Гарантии безопасности нужны всем остальным", - отметила Каллас.

Главный дипломат ЕС назвала эту неделю "очень важной" в решении вопроса о финансировании Украины, и подчеркнула, что "на столе есть несколько вариантов".

"Наиболее надежным вариантом является репарационный заем, и именно над этим мы работаем. Мы еще не достигли цели, и это становится все сложнее, но мы работаем. У нас еще есть несколько дней", - подчеркнула Каллас.