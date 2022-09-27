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Обнародуют на днях. СНБО разработал инструкцию при применении РФ ядерного оружия

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Київ, Вторник 27 сентября 2022 19:52
Обнародуют на днях. СНБО разработал инструкцию при применении РФ ядерного оружия Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Аппарат СНБО разработал детальную инструкцию для украинцев на случай применения Россией тактического ядерного оружия.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Разработанный СНБО план действий на случай тактического ядерного удара максимально обнародуют в ближайшие дни.

Данилов также подчеркнул, что возможное использование РФ ядерного оружия не остановит Украину в обороне ее территорий.

"Если не будет ответа мирового сообщества, стран НАТО на такую ​​дерзкую атаку (если она, не дай Бог, произойдет), это не значит, что мы не будем защищать свою землю. Нас остановить не может никто: ни Путин, ни его войска. И это уже было неоднократно подтверждено", - отметил секретарь СНБО.

Ранее сообщалось, что в данный момент США не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на фоне новых угроз президента РФ Владимира Путина.

Также напомним, что ранее Путин в своем обращении к россиянам пригрозил странам Запада применить ядерное оружие, отметив, что его заявление якобы "не является блефом".

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