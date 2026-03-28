"Это как играть с Lego": гендиректор Rheinmetall обесценил украинские разработки дронов

14:10 28.03.2026 Сб
2 мин
В компании поставили под сомнение технологический уровень украинских беспилотников
aimg Мария Науменко
фото: гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер (Getty Images)

Гендиректор немецкого Rheinmetall Армин Паппергер пренебрежительно оценил украинские беспилотники, заявив, что их производство напоминает "игру в Lego", а уровень разработок не сравним с технологиями крупных западных концернов.

Во время интервью Саймон Шустер спросил Паппергера, что для бизнес-модели Rheinmetall означает прогресс Украины в производстве дронов. В ответ глава концерна поинтересовался, кого именно можно считать крупнейшими украинскими производителями беспилотников.

Когда журналист привел в пример компании Fire Point и Skyfall, гендиректор Rheinmetall высказался о них пренебрежительно.

В частности, он назвал таких производителей "украинскими домохозяйками", у которых, по его словам, "на кухне есть 3D-принтеры, и они производят детали для дронов".

"Это как играть с Lego. В чем инновация Украины? У них нет какого-то технологического прорыва", - подчеркнул он.

В то же время Паппергер выразил убеждение, что украинские разработки значительно отстают от Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall.

"Они делают инновации со своими маленькими дронами и говорят: "Вау!" И это замечательно. Ну и что? Но это не уровень технологий Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall", - подытожил он.

Зато Украина продолжает расширять линейку собственных беспилотных разработок. Ранее в этом месяце Министерство обороны допустило к использованию новый украинский дрон-перехватчик JEDI Shahed Hunter, способный автоматически обнаруживать и уничтожать вражеские беспилотники.

Его скорость превышает 350 км/ч, высота полета достигает 6 км, а боевая часть весит около 500 граммов.

