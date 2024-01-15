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"Это вам за Днепр": в Воздушных силах ВСУ намекнули на уничтожение самолетов РФ

Фото: в Воздушных силах ВСУ намекнули на уничтожение самолетов РФ (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

В Воздушных силах ВСУ намекнули на уничтожение самолетов РФ, - вероятно, речь идет про А-50 и Ил-22, сбитые 14 января. Это стало своеобразной местью за обстрел Днепра, произошедший 14 января 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"Это вам за Днепр! Горите в аду, изверги! P.S. Пока без деталей", - написал он.

Уничтожение самолетов А-50 и Ил-22 РФ

РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны 14 января сообщало, что ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подбили ИЛ-22. Позже выяснились детали - ВСУ сбили над Азовским морем российский борт радиолокационного обнаружения А-50, а также повредили Воздушный командный пункт Ил-22. Подробнее об этих самолетах - в материале. Пока официального подтверждения этого инцидента нет.

Обстрел Днепра 14 января 2023

14 января 2023 года российские войска устроили очередную атаку по Украине. В итоге, одна из ракет атаковала жилую девятиэтажку в Днепре. Минимум 46 людей были убиты и 80 ранены. Во время этого удара также была повреждена энергетическая инфраструктура в нескольких областях Украины.

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