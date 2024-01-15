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"Це вам за Дніпро": у Повітряних силах ЗСУ натякнули на знищення літаків РФ

Фото: у Повітряних силах ЗСУ натякнули на знищення літаків РФ (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

У Повітряних силах ЗСУ натякнули на знищення літаків РФ, - ймовірно, мова йде про А-50 та Іл-22, збиті 14 січня. Це стало своєрідною помстою за обстріл Дніпра, що стався 14 січня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"Це вам за Дніпро! Горіть у пеклі, нелюди! P.S. Поки без деталей", - написав він.

Знищення літаків А-50 та Іл-22 РФ

РБК-Україна з посиланням на джерела в Силах оборони 14 січня повідомляло, що ЗСУ збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50 і підбили ІЛ-22. Пізніше з'ясувалися деталі - ЗСУ збили над Азовським морем російський борт радіолокаційного виявлення А-50, а також пошкодили Повітряний командний пункт Іл-22. Докладніше про ці літаки - у матеріалі. Наразі офіційного підтвердження цього інциденту немає.

Обстріл Дніпра 14 січня 2023

14 січня 2023 року російські війська влаштували чергову атаку по Україні. У результаті одна з ракет атакувала житлову дев'ятиповерхівку в Дніпрі. Щонайменше 46 людей було вбито та 80 поранено. Під час цього удару також було пошкоджено енергетичну інфраструктуру в кількох областях України.

 

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