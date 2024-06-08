Это данность. Кулеба ответил на заявление Байдена о необязательности членства Украины в НАТО

Кулеба прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о необязательности членства Украины в НАТО. Глава МИД подчеркнул, что Украина благодарна США и Байдену за поддержку.

"О членстве Украины в НАТО - я убежден, что это историческая данность. Украина будет в Альянсе, потому что в современном мире представить безопасность евроатлантического сообщества без Украины и нашего войска просто невозможно. Нравится это кому-то или нет, такова реальность", - сказал он.

Кулеба подчеркнул, что вступление Украины в НАТО - это вопрос окна возможностей, и украинцы ждут этого исторического момента.

"Когда он придет, вступление Украины в НАТО должно занять считанные недели, а не месяцы или годы", - подчеркнул министр.