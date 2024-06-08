RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Это данность. Кулеба ответил на заявление Байдена о необязательности членства Украины в НАТО

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Членство Украины в НАТО - это историческая данность. Когда наступит этот момент, процесс должен занять считанные недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью "Укринформу".

Кулеба прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о необязательности членства Украины в НАТО. Глава МИД подчеркнул, что Украина благодарна США и Байдену за поддержку.

"О членстве Украины в НАТО - я убежден, что это историческая данность. Украина будет в Альянсе, потому что в современном мире представить безопасность евроатлантического сообщества без Украины и нашего войска просто невозможно. Нравится это кому-то или нет, такова реальность", - сказал он. 

Кулеба подчеркнул, что вступление Украины в НАТО - это вопрос окна возможностей, и украинцы ждут этого исторического момента.

"Когда он придет, вступление Украины в НАТО должно занять считанные недели, а не месяцы или годы", - подчеркнул министр.

 

Что сказал Байден

Напомним, недавно американский президент Джо Байден заявил, что Россия должна лишиться возможности повторного нападения на Украину и оккупации украинских территорий. По мнению Байдена, это не обязательно предполагает вступление Украины в НАТО.

При этом он также напомнил, что выступал против "НАТОвизации" Украины.

В НАТО объяснили слова Байдена, напоминая, что США поддерживают путь Украины к членству в Альянсе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОМИД УкраиныСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденДмитрий Кулеба