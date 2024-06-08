Це даність. Кулеба відповів на заяву Байдена про необов'язковість членства України в НАТО

Членство України в НАТО - це історична даність. Коли настане цей момент, то процес повинен зайняти лічені тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в інтерв'ю "Укрінформу".
Кулеба прокоментував заяву президента США Джо Байдена про необов'язковість членства України в НАТО. Глава МЗС наголосив, що Україна вдячна США та Байдену за підтримку.
"Щодо членства України в НАТО - я переконаний, що це історична даність. Україна буде в Альянсі, бо в сучасному світі уявити безпеку євроатлантичної спільноти без України та нашого війська просто неможливо. Подобається це комусь чи ні, такою є реальність", - сказав він.
Кулеба наголосив, що вступ України в НАТО з питання вікна можливостей, і українці чекають цього історичного моменту.
"Коли він настане, вступ України в НАТО має зайняти лічені тижні, а не місяці чи роки", - підкреслив міністр.
Нагадаємо, нещодавно американський президент Джо Байден заявив, що Росія потрібно позбавити можливості повторного нападу на Україну та окупації українських територій. На думку Байдена, це не обов'язково передбачає вступ України в НАТО.
При цьому він також нагадав, що виступав проти "НАТОвізації" України.
У НАТО пояснили слова Байдена, нагадуючи, що США підтримують шлях України до челнства в Альянсі.
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