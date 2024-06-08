Це даність. Кулеба відповів на заяву Байдена про необов'язковість членства України в НАТО

Кулеба прокоментував заяву президента США Джо Байдена про необов'язковість членства України в НАТО. Глава МЗС наголосив, що Україна вдячна США та Байдену за підтримку.

"Щодо членства України в НАТО - я переконаний, що це історична даність. Україна буде в Альянсі, бо в сучасному світі уявити безпеку євроатлантичної спільноти без України та нашого війська просто неможливо. Подобається це комусь чи ні, такою є реальність", - сказав він.

Кулеба наголосив, що вступ України в НАТО з питання вікна можливостей, і українці чекають цього історичного моменту.

"Коли він настане, вступ України в НАТО має зайняти лічені тижні, а не місяці чи роки", - підкреслив міністр.