ua en ru
Ср, 05 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В США объяснили слова Байдена о необязательности членства Украины в НАТО

США, Среда 05 июня 2024 21:52
UA EN RU
В США объяснили слова Байдена о необязательности членства Украины в НАТО Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Накануне американский президент Джо Байден заявил, что не готов поддержать "НАТОвизацию" Украины. В миссии США при НАТО объяснили его слова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

"Президент четко дал понять, что будущее Украины в НАТО, что Соединенные Штаты подтвердили на саммите в Вильнюсе вместе со всеми другими союзниками. Президент говорил о том, что он не верит, что Украина сейчас готова к членству в НАТО, о чем он неоднократно говорил ранее", - отметили в миссии США при НАТО.

Там также напомнили другие слова Байдена, произнесенные после Вильнюсского саммита. Американский лидер тогда подчеркивал, что членство Украины - это только вопрос времени.

"Будущее Украины в НАТО. Как говорил ранее президент, "я верю, что Украина может туда попасть и дело не в том, стоит ли ей присоединяться или нет. Речь идет о том, когда они могут присоединиться. И они вступят в НАТО". На саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году лидеры Альянса сделали шаги, чтобы признать прогресс, достигнутый Украиной, в то же время подчеркнули необходимость дальнейших демократических реформ для соответствия стандартам НАТО. Эта работа продолжается", - добавили в дипмиссии США.

Что сказал Байден

Напомним, президент США Джо Байден в интервью Time заявил, что Россию необходимо лишить возможности повторно оккупировать территорию Украины в будущем. И это не обязательно предполагает украинское членство в НАТО.

Он напомнил, что именно он раньше был тем, кто выступал против "НАТОвизации" Украины.

Байден отметил, что провел месяц в Украине, когда был сенатором и вице-президентом. Тогда в стране "была значительная коррупция, которая все тяготила".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
NEWS
В Yasno объяснили, почему в Киеве больше отключений, чем по Украине
В Yasno объяснили, почему в Киеве больше отключений, чем по Украине
DAILY
"Чтобы запомнили не зэком". Почему заключенные идут на фронт и какой будет их служба
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Чтобы запомнили не зэком". Почему заключенные идут на фронт и какой будет их служба