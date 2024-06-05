В США объяснили слова Байдена о необязательности членства Украины в НАТО
Накануне американский президент Джо Байден заявил, что не готов поддержать "НАТОвизацию" Украины. В миссии США при НАТО объяснили его слова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.
"Президент четко дал понять, что будущее Украины в НАТО, что Соединенные Штаты подтвердили на саммите в Вильнюсе вместе со всеми другими союзниками. Президент говорил о том, что он не верит, что Украина сейчас готова к членству в НАТО, о чем он неоднократно говорил ранее", - отметили в миссии США при НАТО.
Там также напомнили другие слова Байдена, произнесенные после Вильнюсского саммита. Американский лидер тогда подчеркивал, что членство Украины - это только вопрос времени.
"Будущее Украины в НАТО. Как говорил ранее президент, "я верю, что Украина может туда попасть и дело не в том, стоит ли ей присоединяться или нет. Речь идет о том, когда они могут присоединиться. И они вступят в НАТО". На саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году лидеры Альянса сделали шаги, чтобы признать прогресс, достигнутый Украиной, в то же время подчеркнули необходимость дальнейших демократических реформ для соответствия стандартам НАТО. Эта работа продолжается", - добавили в дипмиссии США.
Что сказал Байден
Напомним, президент США Джо Байден в интервью Time заявил, что Россию необходимо лишить возможности повторно оккупировать территорию Украины в будущем. И это не обязательно предполагает украинское членство в НАТО.
Он напомнил, что именно он раньше был тем, кто выступал против "НАТОвизации" Украины.
Байден отметил, что провел месяц в Украине, когда был сенатором и вице-президентом. Тогда в стране "была значительная коррупция, которая все тяготила".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.