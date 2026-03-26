Война в Украине

"Это чистый терроризм": РФ обстреляла ТЭЦ "Нафтогаза" в Херсоне, погибла работница

19:31 26.03.2026 Чт
2 мин
За все время войны от обстрелов россиян погибли 315 работников "Нафтогаза"
aimg Валерий Ульяненко
Фото: службы работают на месте происшествия настолько, насколько позволяет ситуация с безопасностью

Сегодня, 26 марта, россияне нанесли удар из артиллерии по ТЭЦ "Нафтогаза" в Херсоне. В результате обстрела погибла работница предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя правления НАК "Нафтогаз" Сергея Корецкого.

"К сожалению, тяжелые новости из Херсона. Россияне снова обстреляли ТЭЦ "Группы Нафтогаз", били из артиллерии. Погибла Ольга Басенко, работница химцеха. Соболезнования семье, близким и всему коллективу", - говорится в его заявлении.

Корецкий отметил, что за все время полномасштабной войны погибли 315 работников "Нафтогаза".

"Россияне системно целят по Херсонской ТЭЦ, хотя никакого военного смысла в этом нет. Это чистый терроризм", - подчеркнул он.

Глава "Нафтогаза" добавил, что команды работают на месте настолько, насколько это позволяет ситуация с безопасностью, и координируют действия со всеми службами.

Обстрелы объектов "Нафтогаза"

Напомним, 8 марта российские оккупанты в воскресенье вторые сутки подряд массированно атаковали дронами газодобычу "Нафтогаза" в Полтавской области. В результате обстрелов работа ряда объектов критически важной инфраструктуры остановлена.

Ранее, в ночь на 20 февраля враг тоже ударил дронами по нефтегазовой инфраструктуре в Полтавской области. Под удар попал один из объектов, в результате чего произошел пожар.

Кроме того, утром 27 января россияне нанесли удар по объекту критической инфраструктуры "Нафтогаза" на Львовщине. В результате обстрела возник пожар и были немедленно остановлены технологические процессы.

Отметим, обстрел 27 января был уже пятнадцатым по объектам "Нафтогаза" с начала 2026 года.

