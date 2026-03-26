"Это чистый терроризм": РФ обстреляла ТЭЦ "Нафтогаза" в Херсоне, погибла работница

"К сожалению, тяжелые новости из Херсона. Россияне снова обстреляли ТЭЦ "Группы Нафтогаз", били из артиллерии. Погибла Ольга Басенко, работница химцеха. Соболезнования семье, близким и всему коллективу", - говорится в его заявлении.

Корецкий отметил, что за все время полномасштабной войны погибли 315 работников "Нафтогаза".

"Россияне системно целят по Херсонской ТЭЦ, хотя никакого военного смысла в этом нет. Это чистый терроризм", - подчеркнул он.

Глава "Нафтогаза" добавил, что команды работают на месте настолько, насколько это позволяет ситуация с безопасностью, и координируют действия со всеми службами.

Обстрелы объектов "Нафтогаза"

Напомним, 8 марта российские оккупанты в воскресенье вторые сутки подряд массированно атаковали дронами газодобычу "Нафтогаза" в Полтавской области. В результате обстрелов работа ряда объектов критически важной инфраструктуры остановлена.