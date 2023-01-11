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Это часть пропаганды: посол о якобы поставках кассетных боеприпасов из Турции

Фото: посол Украины в Турции Василий Боднар (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что информация о якобы поставках кассетных боеприпасов украинским военным не действительна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий Анадолу.

По его словам, утверждения о том, что Украина использует кассетные боеприпасы распространяются специально. Это делается для того, чтобы нанести ущерб украинско-турецким отношениям. Кроме этого таким образом хотят сформировать негативный международный имидж как Украины так и Турции.

Он напомнил, что международное право запрещает использование подобных боеприпасов. Более того, Украина всегда придерживается международных норм, даже в ходе вооруженного противостояния с Россией.

Боднар заявил, что информация о кассетных боеприпасах - это далекий от официальных источников слух.

"Мы считаем, что Турция в этом процессе может сыграть важную роль, потому, что, вопреки имеющимся контактам, между воюющими сторонами (РФ и Украиной) нет атмосферы доверия. Турция для Украины – партнёр, которому Киев доверяет. Анкара имеет также хорошие связи с Россией. Поэтому Турция может сыграть важную роль в данной платформе", - сказал украинский дипломат.

Ранее РБК-Украина писало, что в СМИ появилась информация о том, что Турция начала отправлять в Украину кассетные боеприпасы американской разработки, которые были изготовлены в эпоху "холодной войны".

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