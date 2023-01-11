UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Це частина пропаганди: посол про нібито постачання касетних боєприпасів із Туреччини

Фото: посол України в Туреччині Василь Боднар (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що інформація про нібито постачання касетних боєприпасів українським військовим не дійсна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар Анадолу.

За його словами, твердження про те, що Україна використовує касетні боєприпаси, поширюються спеціально. Це робиться для того, щоб завдати шкоди українсько-турецьким відносинам. Крім цього, таким чином хочуть сформувати негативний міжнародний імідж як України так і Туреччини.

Він нагадав, що міжнародне право забороняє використання таких боєприпасів. Більше того, Україна завжди дотримується міжнародних норм навіть у ході збройного протистояння з Росією.

Боднар заявив, що інформація про касетні боєприпаси - це далекий від офіційних джерел слух.

"Ми вважаємо, що Туреччина в цьому процесі може відіграти важливу роль, тому що, попри наявні контакти, між воюючими сторонами (РФ та Україною) немає атмосфери довіри. Туреччина для України – партнер, якому Київ довіряє. Анкара має також гарні зв'язки з Росією. Тому Туреччина може відіграти важливу роль у цій платформі", - сказав український дипломат.

Раніше РБК-Україна писала, що у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Туреччина почала відправляти в Україну касетні боєприпаси американської розробки, виготовлені в епоху "холодної війни".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
ТурцияЗброя в Україні