Це частина пропаганди: посол про нібито постачання касетних боєприпасів із Туреччини

За його словами, твердження про те, що Україна використовує касетні боєприпаси, поширюються спеціально. Це робиться для того, щоб завдати шкоди українсько-турецьким відносинам. Крім цього, таким чином хочуть сформувати негативний міжнародний імідж як України так і Туреччини.

Він нагадав, що міжнародне право забороняє використання таких боєприпасів. Більше того, Україна завжди дотримується міжнародних норм навіть у ході збройного протистояння з Росією.

Боднар заявив, що інформація про касетні боєприпаси - це далекий від офіційних джерел слух.

"Ми вважаємо, що Туреччина в цьому процесі може відіграти важливу роль, тому що, попри наявні контакти, між воюючими сторонами (РФ та Україною) немає атмосфери довіри. Туреччина для України – партнер, якому Київ довіряє. Анкара має також гарні зв'язки з Росією. Тому Туреччина може відіграти важливу роль у цій платформі", - сказав український дипломат.