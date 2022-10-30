Это была шутка. Берлускони передумал насчет алкогольного подарка Путина

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони назвал шуткой свои слова, что они с президентом РФ Владимиром Путиным обменялись водкой и вином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Adnkronos .

Берлускони утверждает, что во время встречи с депутатами, победившими на выборах от его партии "Вперед, Италия", он говорил, что обменялся с Владимиром Путиным поздравительными письмами по случаю дней рождений.

По его словам, один из депутатов спросил, обменялись ли они подарками, на что Берлускони ответил: "Конечно, 20 бутылками водки и 20 бутылками вина".

По его словам, все поняли, что он шутит. Но некоторые СМИ восприняли эту информацию всерьез.