Це був жарт. Берлусконі передумав щодо алкогольного подарунку Путіна

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі назвав жартом свої слова, що вони із президентом РФ Володимиром Путіним обмінялися горілкою та вином.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Adnkronos.
Берлусконі стверджує, що під час зустрічі з депутатами, які перемогли на виборах від його партії "Вперед, Італія", він казав, що обмінявся з Володимиром Путіним листами з нагоди днів народжень.
За його словами, один із депутатів запитав, чи обмінялися вони подарунками, на що Берлусконі відповів: "Звичайно, 20 пляшками горілки та 20 пляшками вина".
За його словами, всі зрозуміли, що він жартує. Але деякі ЗМІ сприйняли цю інформацію серйозно.
Раніше ми писали, що у Єврокомісії заявили, що 20 пляшок горілки, подарованих Сільвіо Берлусконі на день народження від президента Росії Володимира Путіна, порушують європейські санкції, запроваджені після вторгнення в Україну.
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