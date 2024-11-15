"Это был классный момент". Андрей Шевченко вспомнил лучший сезон в "Динамо"

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал, что помешало киевскому "Динамо" выиграть Лигу чемпионов в 1999 году, когда команда пробилась в полуфинал турнира.

В тот сезон украинский коллектив третий раз в своей истории оказался в шаге от главного поединка самого престижного клубного соревнования. Однако помешала мюнхенская "Бавария".

"Нам немного не хватило опыта. Наша команда была молодой, мы еще, возможно, не верили сами в себя. Если бы мы верили больше, я думаю, что могли выиграть кубок", – поделился Шевченко.

Он вспомнил, как фанаты ожидали, что команда будет играть на таком уровне. Как люди полностью заполняли стадион "Олимпийский". И главное, "люди верили, что команда может выиграть у любого соперника".

"В истории киевского "Динамо" было очень много классных игроков и ярких команд, связанных с таким великим тренером, как Валерий Васильевич Лобановский. Он всегда делал очень классные команды. Я еще когда был совсем маленьким, ходил смотреть матчи: Блохин, Беланов, Заваров, Михайличенко, Демьяненко, а до этого еще были Колотов, Мунтян, – вспоминает обладатель "Золотого мяча" – Это были большие команды, они завоевывали кубки, а нам немного не повезло. Но тот результат тоже был хороший".

"Динамо" в Лиге чемпионов 1998/99

Украинская команда начала путь в ЛЧ с разгрома валлийского клуба "Бари Таун" (8:0, 2:1). Однако во втором квалификационном раунде чуть не уступило чешской "Спарте". Дома киевляне проиграли (0:1), а в Праге смогли забить всего за две минуты до конца основного времени. Путевку в групповой этап разыграли в серии пенальти, где соперники трижды не смогли переиграть Александра Шовковского (счет серии – 3:1).

Старт в группе тоже дался тяжело. После поражения в Афинах от "Панатинаикоса" (1:2) была домашняя ничья с французским "Лансом" (1:1). Следующий матч – в Лондоне с "Арсеналом" – был решающим. Если бы "Динамо" уступило, оно бы упустило шансы на плей-офф. Киевлян спас Сергей Ребров, сравнявший счет на 90-й минуте (1:1).

Зато второй круг группового турнира киевляне провели очень ярко и уверенно. Победили дома "Арсенал" (3:1) и "Панатинаикос" (2:1), а на выезде не оставили шансов "Лансу" (3:1).

В четвертьфинале подопечные Лобановского прошли мадридский "Реал" (1:1, 2:0). А в полуфинале было сверхтяжелое противостояние с "Баварией". Ключевым стал киевский матч. Киевляне вели в счете – 3:1, но победу не удержали – 3:3. А в Мюнхене пропустили единственный гол, который и стал решающим (0:1).

Андрей Шевченко стал лучшим бомбардиром того розыгрыша ЛЧ. Он, как и Дуайт Йорк из "Манчестер Юнайтед", забил 8 мячей.