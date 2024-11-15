Не Форланом единым. Шевченко в топ-5 футболистов, попробовавших другой спорт после карьеры

Накануне лучший бомбардир ЧМ-2010 Диего Форлан дебютировал в профессиональном теннисе. 45-летний спортсмен получил уайлд-кард в парный разряд на Uruguay Open. В дуэте с аргентинцем Федерико Корией он проиграл паре теннисистов из Боливии (1:6, 2:6). С поражением в пассиве Форлан пополнил список футболистов со сменой спортивной прописки после завершения активных выступлений.

Игрок в поло Габриэль Батистута

Трудно поверить, но один из топ-бомбардиров 90-х никогда не считал футбол делом всей жизни. Для знаменитого Батигола выступления за итальянскую "Фиорентину" и другие коллективы были обыденной работой. На склоне карьеры и сразу после того, как повесил бутсы на гвоздь, аргентинец вообще не хотел слышать о мяче – слишком донимали серьезные травмы лодыжек. У Батистуты даже были ужасные мысли об ампутации.

Заново полюбить жизнь помог "королевский спорт". Аргентинец увлекся поло, поскольку еще в детстве научился ездить верхом. Хотя Батистута воспринимал другой вид спорта как хобби, но принялся методически улучшать ездовые и тактические навыки. Он познакомился с культовым игроком в поло Адольфо Камбьясо и вместе с командой даже триумфовал в довольно престижном Кубке Stella Artois.

Гонщик Фабьен Бартез

Эксцентричный голкипер сборной Франции стал чемпионом мира и Европы, поэтому решил добиться успеха в автоспорте. Начал Бартез во Французском кубке "Порше", затем перебрался в местный чемпионат Gran Turismo, где в 2010 году впервые поднялся на подиум после гонки в Дижоне. На этапе в испанской Наварре в сезоне-2012 вратарь отпраздновал первую победу и завершил год седьмым.

В 2013-м вместе с Морганом Мулленом-Траффортом Бартез выиграл титул французского первенства GT за рулем "Феррари". Главный же старт двукратный чемпион Франции и Англии по футболу запланировал на 2014 год. За рулем Ferrari 458 он вместе с соотечественниками Антонио Поном и Сохейлом Аяри приехал на "24 часа Ле-Мана". Тройка французов заняла 29-е место в классе в общем зачете.

Гольфист Андрей Шевченко

Обладатель "Золотого мяча-2004" познакомился с гольфом еще во время выступлений в Серии A. Постепенно хобби переросло в серьезный восторг. В 2011 году он даже стал вице-чемпионом Украины, а затем оказался в руководстве профильной федерации. Задолго до кабинета в Доме футбола! Знающие говорят, что Шевченко – сильнейший гольфист-любитель в Украине. Впрочем, профи-амбиций он лишен.

Сам президент Украинской ассоциации футбола однажды назвал гольф "любовью". Футбол для него остается "жизнью". Проводить время с клюшкой он особенно пристрастился на Туманном Альбионе. Это одновременно и тренировка (10-12 километров пешком на свежем воздухе), и что-то вроде медитации (концентрация мнений в движении). Для работы у руля отечественного футбола и то, и другое понадобится.

Хоккеист Петр Чех

Пожалуй, самый узнаваемый вратарь первых двух десятилетий нового столетия после прощания с футболом отдался любимому всем чехам хоккея. Он присоединился к английскому "Гилфорд Финикс" во Втором Южном дивизионе. В рядах команды из графства Суррей Чех провел с перерывами три года (20 поединков). Уровень голкипера оказался достаточным, чтобы подняться в Первый Южный дивизион на сезон 2022/23.

В составе "Челмсфорда" уже стало труднее. Процент сэйвов Чеха упал до 90,3% бросков. Начав следующий сезон в составе "Оксфорда" в том же дивизионе, вратарь начал пропускать еще больше (5,45 шайб в среднем). В прошлом году чешский кипер сыграл в благотворительном матче в поддержку украинского хоккея во время войны. Кстати, в хоккее Чех взял 39-й номер в честь другого друга Украины – Доминика Гашека.

Игрок в дартс Рафаэль ван дер Ваарт

Воспитанник школы амстердамского "Аякса" оставил привкус недосказанности. Он провел два сезона в мадридском "Реале" межгалактических времен, поэтому, прежде всего, может гордиться выступлением в составе сборной Нидерландов на ЧМ-2010. Чемпионские титулы на родине и Дании на клубном уровне вряд ли соответствуют потенциалу ван дер Ваарта. Но после завершения карьеры горевал недолго и нашел новый спорт.

Весной 2019 года нидерландец вступил в Британскую организацию дартса. На профессиональном уровне в "дротиках" ван дер Ваарт дебютировал в мае того же года на открытом чемпионате Дании. В стартовом круге соревнований он одолел хозяина турнира Томаса Андерсона, а во втором раунде вылетел от другого датчанина – Могенса Кристенсена. Однако дальше соперничать с мастерами дартса наивысшего уровня не стал.