"Это бумеранг": Мельник жестко ответил Небензе на жалобы об атаке на Москву

Мельник ответил представителю РФ Василию Небензе, который жаловался на массированную атаку по Москве 17 мая.

"Прекратите жаловаться на страдания бедных россиян. То, что Россия наблюдает, это бумеранг, который она получает, запущенный Путиным против Украины. Он возвращается с тройной силой и ударяет очень больно", - заявил украинский дипломат.

Он подчеркнул, что Украина не наносит удары по гражданским объектам.

"Никогда мы не нацеливаемся на гражданских. Мы только уничтожаем военные объекты полностью в соответствии с Международным гуманитарным правом и его положениями", - подчеркнул он.

Он также призвал страны-члены ООН усилить санкции против России и перекрыть поставки западных компонентов для российских ракет.

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН после российского обстрела 14 мая, в результате которого, в частности, в Киеве погибли 24 человека.

Удары по Москве

Напомним, в ночь на 17 мая Россия подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. Основными целями стали Москва и Московская область.