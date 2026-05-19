RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Это бумеранг": Мельник жестко ответил Небензе на жалобы об атаке на Москву

22:47 19.05.2026 Вт
2 мин
Дипломат посоветовал Небензе прекратить жаловаться на страдания россиян
aimg Мария Науменко
Фото: постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник (Getty Images)

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что атаки по территории России являются ответом на агрессию Кремля против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мельника во время заседания Совета безопасности ООН 19 мая.

Читайте также: Более 700 залпов за раз: "Мадьяр" раскрыл, чем Кремль прикрывает Москву

Мельник ответил представителю РФ Василию Небензе, который жаловался на массированную атаку по Москве 17 мая.

"Прекратите жаловаться на страдания бедных россиян. То, что Россия наблюдает, это бумеранг, который она получает, запущенный Путиным против Украины. Он возвращается с тройной силой и ударяет очень больно", - заявил украинский дипломат.

Он подчеркнул, что Украина не наносит удары по гражданским объектам.

"Никогда мы не нацеливаемся на гражданских. Мы только уничтожаем военные объекты полностью в соответствии с Международным гуманитарным правом и его положениями", - подчеркнул он.

Он также призвал страны-члены ООН усилить санкции против России и перекрыть поставки западных компонентов для российских ракет.

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН после российского обстрела 14 мая, в результате которого, в частности, в Киеве погибли 24 человека.

Удары по Москве

Напомним, в ночь на 17 мая Россия подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. Основными целями стали Москва и Московская область.

В Минобороны Украины заявили, что Силы обороны впервые поразили Московский нефтеперерабатывающий завод, нефтебазу "Солнечногорская" и ряд предприятий, связанных с производством микроэлектроники для российского ВПК.

В СБУ также сообщили об ударах по нефтеперерабатывающей станции "Володарское" и заводу "Ангстрем", который производит полупроводники для оборонной промышленности РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ООНРоссийская ФедерацияМоскваУкраина