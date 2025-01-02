Владимир Кличко проведет реванш с Фьюри: при одном условии

Бой-реванш между украинцем Владимиром Кличко и британцем Тайсоном Фьюри может состояться в 2025-м - через десять лет после исторического противостояния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxingScene .

По данным неназванного собеседника издания, Фьюри сейчас более заинтересован в противостоянии с соотечественником Энтони Джошуа. Однако тот не спешит соглашаться на бой, поскольку опасается второго "крупного поражения" - после поединка за вакантный титул IBF с еще одним британцем Даниэлем Дюбуа.

Если с Джошуа договориться не удастся, то вероятнее всего, Фьюри предложат провести реванш с Владимиром Кличко. Ранее босс Riyadh Season Турки Аль аш-Шейх подтвердил, что готов профинансировать камбэк легендарного украинского чемпиона.

Реальность такого варианта подтвердил BoxingScene Том Леффлер, который ранее возглавлял промоушн братьев Кличко.

"Владимир в прекрасной форме. Он действительно может вернуться. Знаю, что он хотел бы бы драться за титул, ведь деньги его не мотивируют. Деньги у него есть. Ему нужен бой, в котором будет смысл", - заявил Леффлер, акцентируя внимание на том, что Кличко заинтересован именно в титульном поединке.

"В любом случае, Турки сейчас поощряет Владимира вернуться. Посмотрим, что из этого получится", - добавил интриги экс-промоутер украинца.

Противостояние Владимир Кличко - Тайсон Фьюри: что известно

Исторический поединок между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри состоялся 28 ноября 2015 года на Esprit Arena в немецком Дюссельдорфе.

Победу единогласным решением судей одержал Фьюри. Счет на судейских картах: 115:112, 115:112, 116:111 - в пользу британца.

В контракте была прописана опция реванша. Однако Фьюри старательно избегал повторной встречи. Сначала ссылался на травму, а затем заявил, что решил закончить боксерскую карьеру. Таким образом британец фактически сломал планы украинца на скорое возвращение в ринг. Ожидая реванша, Кличко пропустил полтора года. Следующий бой он провел лишь в апреле 2017-го - против Энтони Джошуа и проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде.

В свою очередь, Фьюри пропустил почти три года. Одно из объяснений такой паузы - британец избегал возможности обнаружить в его организме следы допинга, который он якобы использовал во время подготовки к запланированному реваншу с Кличко.

Как бы там ни было, он вернулся на ринг в июне 2018 года и провел десять поединков (9 побед и одна ничья) до того, как был дважды бит другим украинцем - Александром Усиком.