"Это будет финальная точка": Зеленский о последствиях отказа Путина от встречи в Стамбуле

Встреча в Стамбуле станет определяющей в вопросе прекращения огня: если она не состоится, это будет означать, что Россия не заинтересована в завершении войны. Тогда Запад должен перейти к решительным действиям и принять мощный пакет санкций.
Как сообщает РБК-Украина, об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский.
"Я считаю, что это значит, что не будет никакого результата в том или ином формате. Любых встреч и тому подобное. Все зашло уже достаточно глубоко в вопрос прекращения огня. Украина (поддержала - ред) все сигналы, все предложения, любые моменты, которые были предложены теми или иными сторонами, странами, Соединенными Штатами, странами Европы и т.д.", - заявил Зеленский.
По словам президента, Украина продемонстрировала абсолютный конструктивизм и четко показала, что она хочет окончания войны. Следующий шаг - за Россией.
"Россия каждым шагом, и я считаю, что не приезд Путина, а снова игры, - это финальная точка его демонстрации, что они не готовы к окончанию войны. А значит все обещания, трезвые и четкие обещания США, Европы, лидеров других стран должны быть выполнены. Иначе вы не заставите и не принудите Россию к шагам, к тому или иному формату деэскалации", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что ожидает сильный пакет санкций от США против России, если переговоры в Стамбуле не состоятся из-за нежелания российского диктатора Владимира Путина.
"И это уже санкции, посмотрите, не за агрессию, не за оккупацию и тому подобное. То есть компромиссов уже и так миллион. Санкции за то, что они не хотят. Даже прекращение огня. Это должен быть самый сильный пакет санкций. Потому что это воля к окончанию войны. Или нет. То есть это четкий сигнал, что они не хотят и не собираются заканчивать войну. Или наоборот они продемонстрируют, что они не только с ядерным оружием серьезные, но и без него на что-то способны", - добавил глава государства.
Также Зеленский ожидает сильный пакет санкций против России и от Европы. И если Европа к своему пакету может добавить сильные шаги США, Украина будет очень благодарна.
"Мне кажется, этот месяц, середина, а может под конец месяца, мы ожидаем именно, что во время заседания лидеров будет это рассмотрено и будет сильный пакет. Я откровенно хотел бы, чтобы пакет был на минимум на том уровне, на котором сейчас есть предложение в Конгрессе, предложение по сильным санкциям по энергетике и по банковской системе. Там сильный пакет", - рассказал Зеленский.
Он подчеркнул, что это важно не просто ради нового пакета санкций, а ради действительно сильных мер, которые будут влиять на экономику России.
Напомним, по данным Bloomberg, администрация Трампа уже подготовила для него варианты усиления экономического давления на Россию, и ждет "зеленый свет" от президента.
А в начале мая сенатор США Линдси Грэм заявлял, что имеет двухпартийную поддержку законопроекта, который вводит "страшные" новые санкции против РФ. Они включают 500% тариф на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.
В свою очередь, вчера во Франции отметили, что ЕС уже готовит новые масштабные санкции против России, направленные на ее нефтяную и финансовую систему, но теперь все зависит от Путина и переговоров в Стамбуле.
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