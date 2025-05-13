"Це буде фінальна точка": Зеленський про наслідки відмови Путіна від зустрічі у Стамбулі

"Я вважаю, що це значить, що не буде ніякого результату в тому чи іншому форматі. Будь-яких зустрічей тощо. Все зайшло вже достатньо глибоко в питання припинення вогню. Україна (підтримала - ред) всі сигнали, всі пропозиції, будь-які моменти, які були запропоновані тими чи іншими сторонами, країнами, Сполученими Штатами, країнами Європи тощо", - заявив Зеленський.

За словами президента, Україна продемонструвала абсолютний конструктивізм і чітко показала, що вона хоче закінчення війни. Наступний крок - за Росією.

"Росія кожним кроком, і я вважаю, що не приїзд Путіна, а знову ігри, - це фінальна точка його демонстрації, що вони не готові до закінчення війни. А значить всі обіцянки, тверезі і чіткі обіцянки США, Європи, лідерів інших країн повинні бути виконані. Інакше ви не змусите і не примусите Росію до кроків, до того чи іншого формату деескалації", - зазначив президент.

Санкції від США

Зеленський підкреслив, що очікує сильний пакет санкцій від США проти Росії, якщо перемовини у Стамбулі не відбудуться через небажання російського диктатора Володимира Путіна.

"І це вже санкції, подивіться, не за агресію, не за окупацію тощо. Тобто компромісів вже і так мільйон. Санкції за те, що вони не хочуть. Навіть припинення вогню. Це повинен бути найсильніший пакет санкцій. Бо це є воля до закінчення війни. Або ні. Тобто це чіткий сигнал, що вони не хочуть і не збираються закінчувати війну. Або навпаки вони продемонструють, що вони не тільки з ядерною зброєю серйозні, але і без неї на щось спроможні", - додав глава держави.

Санкції від Європи

Також Зеленський очікує сильний пакет санкцій проти Росії і від Європи. І якщо Європа до свого пакета може додати сильні кроки США, Україна буде дуже вдячна.

"Мені здається, цей місяць, середина, а може під кінець місяця, ми очікуємо саме, що під час засідання лідерів буде це розглянуто і буде сильний пакет. Я відверто хотів би, щоб пакет був на мінімум на тому рівні, на якому зараз є пропозиція в Конгресі, пропозиція щодо сильних санкцій по енергетиці і по банківській системі. Там сильний пакет", - розповів Зеленський.

Він наголосив, що це важливо не просто заради нового пакета санкцій, а заради дійсно сильних заходів, які впливатимуть на економіку Росії.