Цареву и еще двум экс-нардепам от Партии регионов объявили новые подозрения

Служба безопасности собрала новые доказательства вины бывших народных депутатов Партии регионов. Речь идет об Олеге Цареве, Дмитрии Святаше и Игоре Маркове, которые способствовали агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Экс-регионалы скрываются на территории страны-агрессора.

По данным следствия, Олег Царев сотрудничал с руководством Минобороны РФ после начала полномасштабного вторжения.

Установлено, что экс-нардеп "сливал" агрессору информацию о последствиях вражеских воздушных ударов по территории Украины. Именно он передал оккупантам подробные сведения о результатах ракетных обстрелов Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Указано, что эту информацию Царев получил от еще одного "регионала" - Дмитрия Святаша.

Как установили следователи, после 24 февраля прошлого года Святаш активно выступал в поддержку страны-агрессора, за что Кремль рассматривал его потенциальным гауляйтером Харькова.

Он передавал россиянам информацию о вооружениях, времени и направлениях движения подразделений Сил обороны по территории региона.

Предатель разведданные получал из-за своих "партийных" связей на территории Харьковской области.

Еще один подозреваемый - бывший нардеп-регионал Игорь Марков, регулярно оправдывавший вооруженную агрессию РФ против Украины. Видео с его провокационными выступлениями не раз показывали в эфирах центральных российских телеканалов.

Указано, что на основании новых улик следователи СБУ сообщили всем трем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Следователи СБУ дополнительно квалифицировали преступные действия Маркова по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 436 (пропаганда войны);

ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, ранее Служба безопасности уже сообщала этим фигурантам о подозрении в совершении других преступлений против государственной безопасности Украины.

Добавим, что суд оставил по-прежнему приговор бывшему нардепу Олегу Цареву, которому в мае 2022 года заочно дали 12 лет лишения свободы.

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