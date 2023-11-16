ЦАХАЛу удалось установить контроль над портом Газы

В ЦАХАЛе отмечают, что порт под контроль взяли военнослужащие 188-й бронетанковой бригады и "Флотилии 13" ("Шайетет 13").

В ходе операции, в которой также принимали участие военнослужащие инженерно-саперного корпуса и ВВС, было уничтожено 10 шахт террористических тоннелей и четыре сооружения, использовавшиеся для террора, 10 террористов были убиты. Все здания в районе порта были очищены.

Террористическая организация ХАМАС использовала гавань в качестве тренировочной базы для своих морских десантников, планирующих и осуществляющих теракты на море. Под видом гражданского порта ХАМАС использовал этот район для подготовки и проведения терактов, используя при этом гражданские суда и суда полиции порта Газы.

Наземная операция израильской армии

В начале октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Во время нападения они убивали, а также похищали военных и гражданских. После этого Израиль объявил о начале операции "Железные мечи" и начал регулярно обстреливать цели в Секторе Газа.

27 октября ЦАХАЛ начал усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции.

15 ноября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале проведения третьей фазы военной операции против группировки ХАМАС. Она предполагает расширение наземного проникновения в Сектор Газа.

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