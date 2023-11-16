RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЦАХАЛу удалось установить контроль над портом Газы

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Израильские военные установили оперативный контроль над портом Газы, который контролировался террористической организацией ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Армии обороны Израиля в Telegram.

В ЦАХАЛе отмечают, что порт под контроль взяли военнослужащие 188-й бронетанковой бригады и "Флотилии 13" ("Шайетет 13"). 

В ходе операции, в которой также принимали участие военнослужащие инженерно-саперного корпуса и ВВС, было уничтожено 10 шахт террористических тоннелей и четыре сооружения, использовавшиеся для террора, 10 террористов были убиты. Все здания в районе порта были очищены.

Террористическая организация ХАМАС использовала гавань в качестве тренировочной базы для своих морских десантников, планирующих и осуществляющих теракты на море. Под видом гражданского порта ХАМАС использовал этот район для подготовки и проведения терактов, используя при этом гражданские суда и суда полиции порта Газы.

Наземная операция израильской армии

В начале октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Во время нападения они убивали, а также похищали военных и гражданских. После этого Израиль объявил о начале операции "Железные мечи" и начал регулярно обстреливать цели в Секторе Газа.

27 октября ЦАХАЛ начал усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции.

15 ноября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале проведения третьей фазы военной операции против группировки ХАМАС. Она предполагает расширение наземного проникновения в Сектор Газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСИзраильСектор Газа