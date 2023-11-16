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ЦАХАЛу вдалося встановити контроль над портом Гази

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ізраїльські військові встановили оперативний контроль над портом Гази, який контролювала терористична організація ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Армії оборони Ізраїлю Telegram.

У ЦАХАЛі зазначають, що порт під контроль узяли військовослужбовці 188-ї бронетанкової бригади і "Флотилії 13" ("Шайетет 13"). 

Під час операції, в якій також брали участь військовослужбовці інженерно-саперного корпусу і ВПС, було знищено 10 шахт терористичних тунелів і чотири споруди, які використовувалися для терору, 10 терористів було вбито. Усі будівлі в районі порту були очищені.

Терористична організація ХАМАС використовувала гавань як тренувальну базу для своїх морських десантників, які планують і здійснюють теракти на морі. Під виглядом цивільного порту ХАМАС використовував цей район для підготовки і проведення терактів, використовуючи при цьому цивільні судна і судна поліції порту Гази.

Наземна операція ізраїльської армії

На початку жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення в Ізраїль. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових і цивільних. Після цього Ізраїль оголосив про початок операції "Залізні мечі" і почав регулярно обстрілювати цілі в Секторі Газа.

27 жовтня ЦАХАЛ почав посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.

15 листопада прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про початок проведення третьої фази воєнної операції проти угруповання ХАМАС. Вона передбачає розширення наземного проникнення у Сектор Газа.

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ХАМАСІзраїльСектор Газа