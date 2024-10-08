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Армия Израиля обнародовала число погибших солдат в Ливане

Вторник 08 октября 2024 04:45
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Армия Израиля обнародовала число погибших солдат в Ливане Фото: Израиль теряет солдат во время операции в Ливане (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В течение 7 октября армия Израиля понесла потери в наземной военной операции на территории Ливана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что военно-воздушные силы Израиля осуществляют массированные бомбардировки целей "Хезболлы" на юге Ливана.

За сутки 7 октября в боевых действиях погибли двое израильских солдат. Общее число погибших военных в ходе операции в Ливане возросло до 11 человек.

По данным ЦАХАЛ, на израильскую территорию в понедельник попали около 190 снарядов. Ранены по меньшей мере 12 человек.

Обострение на Ближнем Востоке

С 1 октября армия обороны Израиля проводит наземную военную операцию на территории южного Ливана. Поводом стали регулярные обстрелы боевиками "Хезболла" северных районов Израиля.

Вечером 7 октября военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по штаб-квартире разведки "Хезболлы" в Бейруте. В целом ЦАХАЛ поразила более 70 объектов террористов.

По состоянию на 5 октября, с момента начала операции израильская армия уничтожила 2000 целей и 440 ливанских террористов.

Подробнее о военной операции - читайте в материале РБК-Украина.

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