Армия Израиля обнародовала число погибших солдат в Ливане
В течение 7 октября армия Израиля понесла потери в наземной военной операции на территории Ливана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что военно-воздушные силы Израиля осуществляют массированные бомбардировки целей "Хезболлы" на юге Ливана.
За сутки 7 октября в боевых действиях погибли двое израильских солдат. Общее число погибших военных в ходе операции в Ливане возросло до 11 человек.
По данным ЦАХАЛ, на израильскую территорию в понедельник попали около 190 снарядов. Ранены по меньшей мере 12 человек.
Обострение на Ближнем Востоке
С 1 октября армия обороны Израиля проводит наземную военную операцию на территории южного Ливана. Поводом стали регулярные обстрелы боевиками "Хезболла" северных районов Израиля.
Вечером 7 октября военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по штаб-квартире разведки "Хезболлы" в Бейруте. В целом ЦАХАЛ поразила более 70 объектов террористов.
По состоянию на 5 октября, с момента начала операции израильская армия уничтожила 2000 целей и 440 ливанских террористов.
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