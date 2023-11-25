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ЦАХАЛ не покинет Сектор Газа, пока все заложники не будут возвращены в Израиль, - Галлант

Суббота 25 ноября 2023 21:21
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ЦАХАЛ не покинет Сектор Газа, пока все заложники не будут возвращены в Израиль, - Галлант Фото: министр обороны Израиля Йоав Галлант (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Израильские войска не покинут Сектор Газа до тех пор, пока все заложники не будут возвращены в Израиль, а любые будущие переговоры с ХАМАСом будут вестись в условиях боевых действий.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Мы не можем оставить операцию и войну в Газе до тех пор, пока не достигнем ситуации, когда вернем всех заложников, потому что у нас их еще много", - заявил он.

Галлант считает, что перемирие будет непродолжительным.

"Любые дальнейшие переговоры будут проходить под огнем. То есть, если они захотят продолжить обсуждение следующей [сделки], то это будет происходить в то время, когда падают бомбы и силы ведут бои, такова основа", - подчеркнул он.

Освобождение заложников

24 ноября боевики ХАМАС отпустили первую группу заложников, которых отправили к контрольно-пропускному пункту на границе Сектора Газа с Египтом. Это стало возможным после объявления Израилем временного прекращения огня.

При этом 25 ноября должен был состояться второй обмен заложниками, однако ХАМАС начал затягивать его. При этом боевики обвинили Израиль в том, что они якобы не пропускают гуманитарный груз на территорию Газы.

Подробнее о договоренностях Израиля с ХАМАСом и сколько еще продлится война - читайте в материале РБК-Украина.

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